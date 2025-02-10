İBB Meclisinde 'İmamoğlu' tartışması: 'Üzerinden siyaset yapmayın artık'

Yayınlanma: 10.02.2025 - 20:44

Güncelleme: 10.02.2025 - 20:44

İBB Meclisi şubat ayı ilk birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, gündem dışı bölümde kürsüye çıkan AKP'li Meclis Üyesi Mehmet Rıdvan Arslan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına yönelik eleştirilerde bulundu. Arslan, "İktidar veya muhalefet zaman zaman yargı kararlarını beğenmeyebilir ve eleştirebilir. Ama hiç kimse, Türkiye siyaset tarihinde hiçbir vatandaşımız, hiçbir siyasi figür, Sayın İmamoğlu'nun yaptığı gibi yargı mensuplarını aileleriyle ve çocukları üzerinden tehdit etmemiştir. Bu, Türkiye'de bir ilktir" ifadelerini kullandı.

Arslan'ın sözlerine CHP sıralarından tepki gösterildi.

Meclis oturumunu yöneten CHP'li Nuri Aslan, AKP'li Meclis Üyesi Arslan'ın sözlerinde çarpıtma bulunduğunu ifade ederek, İBB Başkanı İmamoğlu'nun ifadelerini olduğu gibi kullanmaya davet etti.

"DOĞRU SÖYLEMİYORSUNUZ"

Arslan bunun üzerine, "Kendisinin ağzından çıkan, yargı mensupları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız, aileleri ve çocukları ile ilgili ithamda bulunmuştur" dedi.

Arslan'ın sözünü kesen Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan, "Hayır, doğru söylemiyorsunuz. Sözü keser misiniz lütfen? Mikrofonu keser misiniz?" ifadesini kullandu.

"YALAN KONUŞULMASINA İZİN VERMEYECEĞİM"

Meclis 1. Başkanvekili Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sözünüzü kesmek istemem ancak size yakışan, Ekrem İmamoğlu Bey'in söylediği şekliyle söylemektir. Kamuoyunu, halkı galeyana getirip kışkırtmaya sebep verecek cümleler kullanmayın. Ekrem İmamoğlu üzerinden siyaset yapmayın artık. Bu meclisi yönetirken İBB Başkanı İmamoğlu adına yönetiyorum. Asla ve asla bu kürsüden hiçbir büyükşehir belediye başkanına, hiçbir siyasi partinin liderine, Cumhurbaşkanı'mıza hakaret edilmesine, yalan konuşulmasına izin vermeyeceğim."