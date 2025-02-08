Yayınlanma: 08.02.2025 - 17:11

Güncelleme: 08.02.2025 - 17:11

IBB burs ödeme tarihleri burs almaya hak kazanan öğrenciler tarafından merak konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (IBB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı için üniversite öğrencilerine 15.000 TL eğitim desteği sağlıyor. "Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı" programı kapsamında, ön lisans ve lisans öğrencilerinin ilk taksit ödemesi 7 Ocak 2025’te gerçekleştirildi. Öğrenciler, 7.500 TL tutarındaki ikinci taksit ödemesinin ne zaman yapılacağını merakla bekliyor. Peki, IBB bursu 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? IBB bursu ne kadar? İşte, ayrıntılar...

IBB İKİNCİ TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

IBB bursunun ikinci taksit ödemeleri henüz hesaplara yatırılmadı. IBB tarafından yapılan açıklamada, burs ödeme tarihleriyle ilgili bir bilgilendirme yapılmadı. Geçen yıl, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için ikinci taksit ödemesi şubat ayında gerçekleşmişti. Bu yıl da ödemelerin bahar döneminin başlangıcına denk gelen şubat veya mart aylarında yapılması bekleniyor, ancak kesin tarih IBB tarafından duyurulacak.

IBB BURSU NE KADAR?

2024-2025 eğitim öğretim yılında IBB burs ücreti 15.000 TL olarak belirlendi. Bu yıl, 100 bin öğrenciye toplam 15.000 TL, 7.500 TL'lik iki taksit halinde ödenecek.