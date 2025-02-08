İBB'den açıklama geldi... İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?

Yayınlanma: 08.02.2025 - 14:10

Güncelleme: 08.02.2025 - 14:11

İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul'da etkili olan Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının, yoğun kar yağışıyla birlikte hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Kentte 3 gün süren yağışlar sonucunda şehir merkezinde 1-3, yüksek ve kuzey bölgelerde ise 5-15 santimetre arasında kar kalınlığı ölçüldüğü aktarılan açıklamada, bugünden itibaren yağışların etkisini kaybetmesi ve sıcaklıkların gelecek günlerde 5-7 derece arasında seyretmesinin beklendiği duyuruldu.

Açıklamada, İstanbul'da kış şartlarıyla mücadelede farklı kurumların sorumluluk üstlendiği, toplam 4 bin 140 kilometrelik yol ağının, çeşitli birimlerin kontrolünde bulunduğu kaydedildi.

Şehirde yaşamın normal seyrinde devam etmesi için 11 bin 916 personel, 3 bin 375 araç ve iş makinesiyle kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüldüğü belirtilen açıklamada, toplam 1621 ton tuz ve 35 ton solüsyon kullanılarak yollar, meydanlar, metro girişleri ve otobüs durakları başta olmak üzere, birçok noktada tuzlama çalışması yapıldığı aktarıldı.