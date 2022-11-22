İBB Meclisi'nde verilen yeni sokak isimleri tartışma yarattı
Esenler 15 Temmuz Mahallesi'nin cadde ve sokaklarına verilen yeni isimlere İBB Meclisi'nde tepki gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların isimlerinin yer alması dikkat çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin Kasım ayı toplantılarının ikinci oturumunda Esenler 15 Temmuz Mahallesi’nde 19 cadde ve 4 sokağa verilen isimler tartışma konusu oldu.
Cadde ve sokaklara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve bakanların isimlerinin verilmesi dikkat çekti. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “Esenler’de oturan ve şehit olan 15 Temmuz Şehidi Türkan Tekin var. Siyasiler yerine bu mahallede bir sokağa Türkan Tekin ismi verilmiş olsaydı daha şık olurdu. Mesele sadece siyasete selam verme durumu olduğu için itirazımız” diye konuştu.
İBB Meclisi’nin Kasım ayı toplantısının ikinci oturumu, dün, Saraçhane’deki belediye binasında, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı.
"İSKİ’YE BİLDİRDİK"
Meclis öncesinde Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi üyeleri CHP grubunu ziyaret ederek taleplerini anlatı. Göktürk Yeşil Kalsın Sözcüsü Gülseren Onanç, “İBB’yi de ilgilendiren ihlaller var, bununla ilgili İSKİ kanalıyla bildirdik. İSKİ’de bu süreçte içine dahil oldu. Ama henüz bu ihlallerin bu sürece bir yaptırımı maalesef olamadı. İBB Meclisi, henüz bu yapılan ihlalleri bu yapılan yapılaşmaları durdurmak olarak yerine getiremedi. Size bu derdimizi anlatmak sizi göreve çağırmak üzere buradayız” dedi.
EKMEK FABRİKASI KONUSU
AKP Meclis Üyesi Ömer Çetinkaya’nın Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası’nda üretim yapılmadığına yönelik soru önergesi üzerine söz alan Balyalı, “Halk ekmek fabrikası yapıldı. İstanbullulara hizmet verecek. AKP’li arkadaşlar Halk Ekmek Fabrikasında üretimi düşünmek yerine, İstanbul’da ekmek fiyatları 5 TL olmuş ekmek fiyatlarını nasıl düşürürüz onu düşünsünler” diye konuştu.
CHP’li Meclis Üyesi Ali Haydar Kahraman, “İsimlere baktığımızda bakanlar kurulunun neredeyse yarısı burada” tepkisini gösterdi.
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