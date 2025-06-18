'İBB'nin 59 aracı AKP İl Başkanlığı'na tahsis edildi' iddiası: CHP suç duyurusunda bulundu!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) 59 aracın yasa dışı olarak AKP İstanbul İl Başkanlığı'na tahsis edildiği iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

"Bakalım kamu davası açılacak mı?" diye soran Yavuzyılmaz, söz konusu 59 aracın bilgilerini de paylaştı.

CHP'DEN SUÇ DUYURUSU

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AKP döneminde İBB'ye ait 59 aracın AKP teşkilatlarına tahsis edildiği iddiasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Söz konusu araçların plaka ve marka bilgilerini de paylaşan Yavuzyılmaz, "AK Parti dönemi İBB’de; yasa dışı olarak, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na, toplam 14.657 gün tahsis edilen 59 araçla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Bakalım kamu davası açılacak mı?" ifadelerini kullandı.



