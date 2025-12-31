İBB operasyonuyla yarım kalan satış: İddianamedeki isim Donald Trump ile görüştü!

Dünyadaki pek çok devlet başkanının görüşmek için kapısında sıra beklediği ABD Başkanı Trump, geçen hafta bir Türk iş insanı ile görüştü. Trump ile görüşen Çolakoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Çolakoğlu’nun adı, aynı zamanda İBB İddianamesinde geçiyor.

19 Mart ve sonrasında yapılan operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında yer alan, harita mühendisi Yakup Öner, iddianamede yer alan ifadesinde, Kuruçeşme sahilinde bulunan Haydar Çolakoğlu’na ait yalıdan söz etti. Haziran ayında itirafçı olup serbest bırakılan Öner, ifadesine göre İBB’ye "danışmanlık hizmeti" veriyordu. İddianamede adı en çok geçenlerden biri olan ve 6 kez ifade veren Öner, 2012 yılında AKP döneminde Beylikdüzü Belediyesi’nde işe girdi.

İBB'NİN YERİ UCUZA KAPATILMAK İSTENDİ

2014 yılında Beylikdüzü Belediye seçimlerini Ekrem İmamoğlu kazanınca, Öner ile çalışmaya devam etti. 2019 seçimlerinden sonra da Büyükşehir Belediyesi’nde hizmet etmeye devam etti. Öner’in iddianamede oldukça geniş yer tutan ifadelerinde, ünlü iş adamı Haydar Çolakoğlu’nun da adı geçiyor. Haydar Çolakoğlu’nun "Kuruçeşme’de bulunan yalısının önünde, İBB’nin mülkiyetinde 300 metrekarelik bir yer olduğunun, yalı ile deniz arasındaki söz konusu yeri Çolakoğlu’nun satın almak istediğinin, Beşiktaş Belediyesi’nin söz konusu yeri İBB’den devir alarak Çolakoğlu’na satmak istediğinin ancak bunun yasal olarak mümkün olmadığının" anlatıldığı ifadenin sonunda şöyle deniliyor:

“Anladığım kadarıyla Haydar Bey(Çolakoğlu) hem Beşiktaş Belediyesi üzerinde hem de (İBB) Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı üzerinde bir etki oluşturup bu süreci kendi avantajına sağlayacak mekanizmalar oluşturma içerisine girmiştir. Şu şekilde olduğunu tahmin ediyorum benim önerdiğim yerin değeri ile kendisinin almaya amaçladığı değer arasında 1'e 10 oranında fark vardır, benim de karşı çıkmamın asıl unsuru bu farktır. İlerleyen aşamalarda konunun Beşiktaş'tan çözülemeyeceğini anlayıp İBB uhdesinde satışını tekrar gündeme getirerek benim dahlim olmadan işin çözüme kavuşturulması amaçlanmıştır. 19 Mart operasyonu neticesinde sürecin askıda kaldığını düşünüyorum. Bu görüşmeler yaklaşık 3 yıl kadar sürmüştür.”