CHP'li Akdoğan, AİHM'in 'İmamoğlu' kararını değerlendirdi: 'AYM kararına uymayanların Türkiye Cumhuriyeti'ni Dingo'nun ahırı gibi yönetemeyeceklerini söylüyor'

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu yargılanmasına ilişkin dosyayı öncelikli olarak inceleme kararı almasının önemli hukuki ve anayasal sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Akdoğan, AİHM’in kararının bir “anayasa hatırlatması” olduğunu belirterek, bu süreçte iktidara Anayasa’nın 90. maddesinin bir kez daha hatırlatıldığını söyledi.

Mevcut yargılamada ağır hukuk ihlallerinin artık açıkça ortaya çıktığını dile getiren Akdoğan, masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı gibi temel hukuki kavramların yeniden gündeme geldiğini vurguladı.

Akdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar verdi. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu yargılanmasıyla ilgili öncelikli olarak inceleme kararı aldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin öncelikli olarak Sayın İmamoğlu'nun tutukluluğunun incelenmesi hakkındaki karar birkaç anlama geliyor. Bir defa bu bir anayasa hatırlatmasıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir anayasa maddesini hatırlatmıştır. Ayrıca bizim tarafımızdan da iktidara bir kez daha Anayasa madde 90 hatırlatılmaktadır. Bu ne anlama geliyor? Birincisi, mevcut yargılamada ağır hukuk ihlalleri olduğu artık ortaya çıkıyor. İkincisi, masumiyet karinesi gibi lekelenmeme hakkı gibi önemli hukuki kavramların ne demek olduğu hatırlatılıyor. Masumiyet karinesinin ihlal edildiği, lekelenmeme hakkının bu kadar zedelendiği bir dönemde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu hatırlatmayı yapıyor.

"TÜRKİYE'Yİ DİNGO'NUN AHIRI GİBİ YÖNETEMEYECEKLERİNİ SÖYLÜYOR"

Adil yargılanma hakkının ihlal edilmesi konusu gündemde; bunun bir kez daha masaya yatırılacağı ortaya çıkıyor. İddialarla orantısız, somut temeli olmayan tutuklu yargılama gibi kararların bu sefer yargılanması anlamına geliyor.

Şimdi yargılanacak şey bambaşka. Şimdi iddialarla orantısız, somut temeli olmayan tutuklu yargılama kararı yargılanacak. Ve dediğim gibi Anayasa madde 90 yargıya bir kez daha hatırlatılacak. Anayasa madde 90 ne diyor? Uluslararası mahkemelerin verdiği kararların bağlayıcılığını hatırlatıyor. Özetle, Anayasa Mahkemesi kararına uymayanların koca Türkiye Cumhuriyeti’ni tabir yerindeyse Dingo’nun ahırı gibi yönetemeyeceklerini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi söylüyor.

Hak ve özgürlükler sonuna kadar savunulacak. Birileri için sefa, birileri için zulüm dönemi bitecek. 86 milyon yurttaşımız, 86 milyon vatandaşımız; hepsi hukukun üstünlüğünden yararlanacak. Bu konuda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de söylediği gibi, başkalarına hak olan bizim için günah değildir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı da bu yasal çerçevededir.

Biz de İzmir İl Başkanlığımızdayız. Sayın İl Başkanımızı ziyaret ettik. Bu ziyaret vesilesiyle hem Silivri'deki arkadaşlarımıza selamlarımızı gönderiyoruz, dayanışma duygularımızı gönderiyoruz hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği bu kararı değerlendirmek istedik.”