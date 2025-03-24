Son Dakika... Erdoğan eylemcileri 'vandal' ilan etti: 'Camilerimizi meyhaneye çevirdiler'

Yayınlanma: 24.03.2025 - 17:50

Güncelleme: 24.03.2025 - 18:30

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Saray'da toplandı. Masada kritik başlıklar yer aldı. Gündem başlıklarından biri de tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB soruşturmaları oldu.

2 saat süren kabine toplantısının sona ermesinin ardından Erdoğan kameralar karşısına geçti.

"BİZ DE TASVİP ETMİYORUZ"

Yenikapı'daki Nevruz etkinliklerinde teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın görüntülerinin sinevizyon şeklinde verilmesine ilişkin, "Yansıyan bazı görüntüleri biz de tasvip etmiyoruz" diyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Buna rağmen bu yılki kutlamaların olaysız gerilimsiz şiddetsiz bir biçimde gerçekleştirilmesini milletimizin birliği ve dirliği adına çok anlamlı buluyoruz. Fakat bakıyorsunuz bir polisimizin ücretini kendi cebinden ödeyrek engelli bir vatandaşımızdan satın aldığı pamuk şekeri çocuklara vermesi ana muhalefet aktröleri tarafından eleştiri konusu yapılıyor"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın Saraçhane'de yaptığı, "Dün doğuda bir yerde, bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken ve o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken, buradaki gençlere de pamuk şekeri vermelerini bekliyoruz" şeklindeki konuşmasını eleştiren Erdoğan, "Emniyet güçlerimize baltayla, havai fişekle, yanıcı asitle, taşla, sopayla saldıran sokak teröristlerine kucak açanlar polisimizin çocuklara pamuk şeker ikram etmesini dillerine doluyorlar. Daha düne kadar şehir şehir oy dilenen kendileri değilmiş şimdi çıkıp utanmadan pamuk şeker üzerinden hamaset yapıyorlar. Polise taş atılması ile asit atılması ile bir sorunları yok. Esnafın dükkanın camının indirilmesi ile bir dertleri yok" dedi.

"CAMİLERİMİZİN MEYHANEYE ÇEVRİLMESİ..."

Eylemciler için 'vandal' benzetmesi yapan Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Tarihi camilerimizin avlusunun affedersiniz meyhaneye çevrilmesi ile hiçbir problemleri yok ama Nevruz bayramında polisimizin çocuklara pamuk şekeri dağıtması bunları rahatsız ediyor. Bu tutarsızlığı Kürt kardeşlerimiz tarafından da not edildiği kanaatindeyim. Bu faşizan dil millet karşısında zaman kaybetmiştir, bundan sonra da kaybetmeye mahkumdur.

Vandalların saldırılarında yaralanan polisimizin, zarar verilen milyarlarca liralık kamu malının tek sorumlusu sokak çağrısı yapan ana muhalefet partisi lideri ve şurekasıdır. Bunun siyasi hesabı Meclis'te hukuki hesabı yargı önünde sorulacaktır. Daha önce de birkaç kez çağrıda bulundum, provokasyonlarla vatandaşlarımızın huzurun bozmaktan artık vazgeçin."

"EKONOMİ POLİTİKASINDAKİ KAZANIMLARA HALEL GELMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ekonomik krizin derinleşmesine ilişkin de konuşan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Uyguladığımız ekonomi politikasındaki kazanımlara halel gelmesine asla izin vermeyeceğiz. Tarihi seviyelerde düşük cari açık, işsizlik oranlarına ulaştık, mali disiplini güçlendirdik ve enflasyonu kontrol altına aldık. Merkez Bankası'nın rezervlerini güçlendirdik. Ayrıca 6 Şubat depremlerinin yaralarını süratle sarmayla başladık. Bu başarıların hepsini de büyük emek, sabır ve kararlılıkla elde ettik.

Ekonomi programımızı uygulamayla aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Merkez Bankamız ve ilgili kurumlarımız sağlam uygulama ve güçlü desteğimizle gece gündüz demeden tam bir koordinasyonla çalışıyor. Bundan sonra proaktif ve esnek bir yaklaşımla ihtiyaç duyulan tüm tedbirler alınacaktır. Kurumlarımız, piyasaların sağlıklı işleyişini sağlamak için hem yetkiye hem de iradeye sahiptir. Elimizdeki araçları etkin şekilde kullanarak son piyasa dalgalanmasını başarıyla yönettik. Etkilerini sınırla ve geçici hale getirdik. Şahsi menfaatleri için gözlerini kırpmadan ülkeye ateşi atmak isteyenlerin hırslarına teslim olmayacağız."