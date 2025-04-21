İBB soruşturmasında tutuklandı: ‘Seçim kazandıran adam’ Necati Özkan’dan iddialara yanıt!

Yayınlanma: 21.04.2025 - 18:57

Güncelleme: 21.04.2025 - 18:57

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında Adem Kameroğlu, inşaat projesinin ruhsatı için İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın kendisinden 1 villa ve 4 daire istediğini iddia etmiş ve Yılmaz’ın kendisini Necati Özkan'a yönlendirdiğini ileri sürmüştü.

Tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan, söz konusu iddialara yanıt verdi.

Kocaeli’de tutuklu bulunan Necati Özkan’ın yazılı yanıtı şu şekilde:

“Dünden bu yana sosyal medyada ve bazı yandaş basın organlarında yer alan tümüyle yalan, tümüyle iftira haberlerle ilgili açıklama yapma zorunluluğum doğmuştur.

1.Kameroğlu İnşaat benim yıllarca çalıştığım eski bir müşterimdir.

2003-2015 yılları arasında pek çok inşaat şirketiyle çalıştım ve onlarca projenin satış kampanyalarını yürüttüm. Bunlar arasında Kameroğlu İnşaat’ın Pelikan Hill ve Pelikan Residence projeleri de vardı. Bu projelerin kampanyalarını yaparken bizzat Adem Kameroğlu’nun kendisiyle çalıştım. Hatta kendileriyle çalışmam için talep de Adem Kameroğlu’nun kendisinden gelmiştir.

2. Metro Home Projesiyle ilgili gerçekler:

2018’de Kanada’da yaşayan ve aynı zamanda ortağım olan bir arkadaşım yaz aylarında geldiğinde kalmak üzere uygun fiyatlı bir daire bulmamız için benden yardım istedi. Araştırdıktan sonra Metro Home projesini uygun bularak arkadaşıma önerdim. Ona daire alırken bizzat Adem Kameroğlu’nun önerisiyle ben de yatırım amaçlı 3 küçük daire satın aldım. Bu daireler tamamen kendi imkanlarımla satın alınmış ve ödemeleri de bizzat tarafımca yapılmıştır. Projenin teslimi gecikince bu daireleri sattım. Bu alış ve satışın tamamı hukuka ve yasalara uygun olup vergileri de eksiksiz bir şekilde ödenmiştir. Bu gerçek alış ve satışlara ilişkin, sözleşme, banka dekontları ve ödediğim vergileri kanıtlayan belgeler avukatlarım tarafından dava dosyasına sunulacaktır.

3. Suçlamalara delil yaratılmaya çalışılıyor.

Mesnetsiz bir şekilde Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte haksız yere suçlu ilan edildik ve esir alındık. Dosyadaki iddialar boş olunca insanlara baskı yapılarak yeni yollar aranmaktadır. Bir hukuk devletinde delilden suçluya gidilmesi gerekirken, insanlar üzerinde yapılan baskı ve korkutmalarla onlardan alınan beyanlarla delil ve suçlu yaratılmaya çalışılmaktadır. Yapılanların tamamı hukuka aykırı ve itibar suikasti niteliğindedir.

4. Ben yasalara saygı duyan bir insanım.

Bugün açık kaynaklara yansıyan bilgilerden Adem Kameroğlu’nun aleyhimde verdiği ifadenin içeriğinden haberdar oldum. Öncelikle beni tanımadığını söylemiş. Vermiş olduğu ifadeye bakınca Bu ifadeden ne kadar korkmuş olduğunu anlıyorum. Oysa kendisinden gelen talep üzerine profesyonel bir anlayışla yıllarca birlikte çalıştık ve projelerinin reklam kampanyalarını yürüttüm. Duyumlarıma göre şu anda İBB davası ve başka davalardan tutuklu bulunan insanlara aleyhimde tanıklık yapmaları için baskı yapılmaktadır. İnsanları rahat bırakın. Onlarca kez söyledim. Ben yasalara saygı duyan bir insanım. 42 yıldır kendi yeteneğimle elde ettiğim tüm kazançlarım yasal yollarla, vergisi ödenmiş helal kazançlardır.”