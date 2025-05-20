İBB’ye 3. dalga operasyon: Siyasilerden peş peşe tepki!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında, 3. dalga operasyon başlatıldı. İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararının verildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle:

Taner Çetin (İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı), Arzu Can (Taner Çetin'in asistanı), Serap Karay (Halkla İlişkiler Müdürü), Mustafa Karaoğlu (Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı), Musa Özışık (Ayniyatçı), Onur Gülin (Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı), Mehmet Mandacı (Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı).

SİYASİLERDEN TEPKİLER GECİKMEDİ

CHP'li vekiller, İBB'ye yönelik operasyonlara tepki gösterdi.

Gözaltılara ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Yargı, mafya gibi davranıyor. Bu, olabilecek bir şey değil. Masumiyet karinesi ayaklar altına alınmış. Hukukun üstünlüğü ayaklar altına alınmış. Anayasa, ceza hukuku ilkeleri ayaklar altına alınmış. Olabilecek bir şey değil. Her gün neye, nasıl uyanacağımız belli değil. Tek amaç, muhalefeti bir noktada tutup bu beyefendinin ülkeyi istediği gibi, keyfi bir şekilde yönetme arzusudur ve buna yargıyı araç olarak kılıyor. Utanç verici bir tablo" ifadelerini kullandı.

"MİLLET GERÇEĞİ GÖRÜYOR!"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise 22 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesine tepki göstererek, "İstanbul Büyükşehir Belediyemizin bürokratlarına yönelik bu gözaltı operasyonu, hukukun değil, iktidarın yargı sopasıyla yürüttüğü bir sindirme ve gözdağı operasyonudur. Heybesinde tek bir delil, elle tutulur hiçbir gerekçe olmayan iktidar, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nu hedef alan itibarsızlaştırma kampanyasını sürdürüyor. Sandıkta kaybedeceğini bilenler, hukuku siyasetin aparatı haline getirip algı peşinde koşuyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar nafile… Millet gerçeği görüyor!" ifadelerini kullandı.

"DARBE GİRİŞİMİ MUTLAKA YENİLECEK!"

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Halk iradesine darbe vuranlar kaybedecek! Belediyelerimize ve başkanlarımıza yönelik darbe girişimi mutlaka yenilecek. Hukuk, adalet ve demokrasi için mücadelemiz sürecek. Kazanan milletimiz ve ülkemiz olacak!" dedi.

"İZMİR'DEKİ BÜYÜK MİTİNGİN ARDINDAN GÜNDEM DEĞİŞTİRME..."

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik peş peşe başlatılan bu operasyonlar hukuki değil, siyasidir. Bu bir soruşturma değil, açıkça bir siyasi rövanş hamlesidir. İzmir’de Cumhuriyet Halk Partisi’nin düzenlediği ve 2 milyonun üzerinde yurttaşın katıldığı büyük mitingin ardından gündem değiştirme ve muhalefeti itibarsızlaştırma çabası olarak üçüncü kez İBB’ye yönelik operasyon başlatılması, yürütmenin yargıyı bir araç olarak kullandığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu türden operasyonlar, Anayasa’nın 2. maddesinde tanımlanan hukuk devleti ilkesini yok saymaktadır. Amaç, halkın seçtiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu itibarsızlaştırmak, yerel seçimlerde alınan büyük halk desteğini bürokratik darbe yöntemleriyle zayıflatmaktır. Geçmişte, bugünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken çeşitli davalarla karşı karşıya kalmış (Akbil davası, park-bahçeler dosyaları), ama hiçbir zaman bu şekilde dalga dalga sabah operasyonlarıyla, belediyeyi çalışamaz hale getirme girişimlerine maruz kalmamıştır"

"İSTANBUL'U DA İMAMOĞLU'NU DA TESLİM ALAMAYACAKSINIZ"

Bugün olan, demokratik bir sistemde olmaması gereken yargı eliyle siyaseti dizayn etme teşebbüsüdür. Bu yöntemlerle:

•Anayasa’nın 127. maddesi (yerel yönetimlerin özerkliği),

•Seçme ve seçilme hakkı,

•Masumiyet karinesi (Anayasa md. 38/4),

doğrudan ihlal edilmektedir.

İstanbul halkının iradesine yapılan bu müdahaleyi kabul etmiyoruz!

Hukuku siyasallaştırarak halkın tercihlerini yargı sopasıyla bastıramazsınız!

Bu operasyon adil değil, hukuki değil, meşru değil!"





"SAVCILIĞIN EMNİYET YERİNE KOLLUK OLARAK JANDARMAYI KULLANMASI BİR İLK"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "İstanbul’u da Ekrem İmamoğlu’nu da teslim alamayacaksınız! CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın,19 Mayıs’taki muhteşem İzmir mitingimizin sabahına, yine bir İBB operasyonu haberiyle uyandık. Türkiye’de 1.400 belediye varken İBB ile yatıp İBB ile kalkılmasının nedenini biliyoruz. Anlaşılan ne geçmişte ne bugün, hiçbir AKP - MHP’li belediyede soruşturulacak bir şey yok (!) Çağırılsalar gidip ifade verecek bürokratlara gözaltı yapılması açık bir siyasi iletişim aracı haline getirildi. Savcılığın emniyet yerine kolluk olarak Jandarmayı kullanması bir ilk. Bu tahkikat evrakının bölünmesi anlamına geliyor mu? Fezlekeyi kim hazırlayacak ? Sorular bunlar, yanıtlar er geç ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

"KORKUYLA YÖNETEMEZSİNİZ, BASKIYLA SUSTURAMAZSINIZ!"

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Belli ki dün İzmir mitingimiz iktidarı çok rahatsız etmiş! Sabahında tanıdık bir telaşla İBB’ye yönelik gözaltılar başlatıldı. Hayal gücünüze dayanarak yaptığınız operasyonlar ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nu hedef alan karalama kampanyalarınız HÜSRANLA bitmeye mahkum. Yıpratmaya çalıştığınız her hamle, halkın vicdanına çarpıp geri dönüyor! Korkuyla yönetemezsiniz. Baskıyla susturamazsınız. Yargıyı kullanarak siyaset yapmaya çalışanlar, bu halkın gözünde artık zerre kadar kıymetiniz yok!"



