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İBB'ye abluka... 5. dalga operasyonda yeni gelişme: Gözaltı sayısı 34'e yükseldi

İBB'ye abluka... 5. dalga operasyonda yeni gelişme: Gözaltı sayısı 34'e yükseldi

1.06.2025 12:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İBB'ye abluka... 5. dalga operasyonda yeni gelişme: Gözaltı sayısı 34'e yükseldi

İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonda gözaltı sayısı 34'e yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de bulunuyordu...

'Saray'ın hedefindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik dün sabah başlatılan 'yolsuzluk' soruşturmasının 5. dalga operasyonunda gözaltı sayısı 34'e çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 47 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon devam ediyor.

Operasyonlarda eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu 30 kişi gözaltına alınmıştı.

Operasyonda gözaltına alınan kişi sayısı 34 oldu.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER KİMLER?

Hakkında gözaltı kararı bulunan isimler şöyle:

1- Erdal Celal Aksoy (İBB Genel Sekreter Yardımcısı)

2- Baki Aydöner (CHP Parti Meclisi Üyesi)

3- Burak Korzay (İsfalt Genel Müdürü)

4- Utku Caner Çaykara (Avcılar Belediye Başkanı)

5- Hakan Bahçetepe (Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı)

6- Kadir Aydar (Ceyhan Belediye Başkanı)

7- Oya Tekin (Seyhan Belediye Başkanı)

8- Ozan İş (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı)

9- Erhan Daka (Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı)

10- Can Zafer Yaman (Ceyhan Belediye Başkanının Akrabası)

11- Mustafa Aydar

12- Celal Tekin

13- Ebubekir Akın

14- Fatih Yadoğlu

15- Remzi Baka

16- Şaban Baka

17- Yusuf Yadoğlu

18- Caner Vural

19- Menderes Cemaloğlu

20- Gürkan Dölekli

21- Özer Ayık

22- Sırrı Küçük

23- Fikret Demir

24- Songül Demir

25- Fahri Aksoy

26- Bektaş Yıldız

27- İbrahim Bülbüllü

28- Mehmet Mandacı

29- Rıza Can Özdemir

30- Hakan Ateş

31- İsmet Abacı

32- Betül Taşkıt

33- Görkem Kızılkayak

34- İsmail Yalçın

35- Şazime Sena Ayata

36- Yazgül Yeşil Gül

37- Alican Abacı (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı) TUTUKLU

38- Emirhan Akçadağ (Beşiktaş Belediyesi Başkanı Özel Kalemi) TUTUKLU

39- Hasan Akgün (Büyükçekmece Belediye Başkanı)

40- Ömer Kazancı

41- Emre Kekeçoğlu

42- Gökhan Akgün

43- Halil Satı

44- Eray Kurt

45- Aykut Erdoğdu (Eski CHP Milletvekili)

46- Ali Sukas (Ağaç Aş Genel Müdürü)

47- Veysel Erçevik (Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı)

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