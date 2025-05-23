İBB'ye abluka! İşte 4. dalga operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen isimlerin tam listesi: Mühendis, tekniker, şoför...

"Saray" talimatıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturmada dördüncü dalga operasyonu bu sabah başlatıldı.

2 aydır cezaevinde tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun özel kalemi Kadriye Kasapoğlu ve koruma müdürü Mustafa Akın da gözaltına alındı.

Gözaltı kararı verilenler arasında KİPTAŞ Genel Müdür Ali Kurt ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay da bulunuyor.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şafak operasyonları hakkında yapılan açıklama şu şekilde:

"2024/228233 S.N dosya kapsamında başta İstaç, Kiptaş ve Yol Bakım Daire Başkanlığında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin 23/05/2025 tarihinde şüphleliler Ali KURT, Ziya Gökmen TOGAY, İbrahim BÜLBÜLLÜ, Nezahat KURT ve Mustafa AKIN’ın da aralarında yer aldığı, 49 şahıs hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiş olup, an itibarıyla şüpheliler ile ilgili yakalama - gözaltı , arama - el koyma işlemleri devam etmektedir."

İŞTE HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLENLERİN TAM LİSTESİ

İşte iktidarın hedefindeki İBB’ye yönelik 4. dalga operasyonda gözaltı kararı verilen kişiler ve görevleri...

Siviller:

1. Süleyman ASLAN

2. Sarp YALÇINKAYA

3. Bahattin UÇAR, İnvest EBA Şirket Sahibi

4. Serbülend DANIŞ, Danış Asfalt Şirket Ortağı

5. Mustafa Başar ARIOĞLU, Yapı Merkezi İnş. ve San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

6. Erdem ARIOĞLU, Yapı Merkezi İnşaat ve San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

7. Sami Özge ARIOĞLU, Yapı Merkezi İnşaat ve San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

8. Mustafa Erkan SAATÇİ, Yapı Merkezi İnş. ve San. A.Ş. İnşaat Mühendisi

9. Berat Çağrı KAPKİ, Murat KAPKİ’nin amcasının oğlu

10. Güngör GÜRMAN, Murat KAPKİ’nin çalışanı, emekli polis

11. Sinan SEPETCİ, Murat KAPKİ’nin Muhasebecisi

12. Şeyhmus SARIBOĞA, Murat KAPKİ’nin Elemanı

13. Abdussamet BAYDAR, Eyüp SUBAŞI’nın Şirketinin Genel Müdürü

14. Murat BIYIK, Eyüp SUBAŞI’nın Muhasebe Müdürü

15. Ogün SOYTEKİN (Adem SOYTEKİN'in kardeşi)

16. Altan GÖZCÜ, ASOY İnşaat,

17. Bülent YILMAZ, ASOY İnşaat,

18. Murat ERENLER, ASOY İnşaat,

19. Nezahat KURT, ASOY İnşaat,

20. Serpil ALTINTAŞ, ASOY İnşaat Çalışanı,

21. Seza Büyük ÇULHA, Trabzon’da İşletmeci

22. Kamuran ATAÇ, İBB Harita Mühendisi Yakup Öner’in şoförü

23. Yusuf ŞAHİN, İBB Harita Mühendisi Yakup Öner ile irtibatlı emlakçı

24. İlker HAMAL, İBB Harita Mühendisi Yakup Önel ile irtibatlı emlakçı ve kayınbiraderi

İBB Çalışanları:

25. Arif Gürkan ALPAY, İBB Genel Sekreter Yardımcısı

26. Ali KURT, KİPTAŞ Genel Müdürü

27. Ziya Gökmen TOGAY, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı

28. Mustafa AKIN, İBB Koruma Müdürü

29. Kadriye KASAPOĞLU İBB Özel Kalem Müdürü

30. İbrahim BÜLBÜLLÜ, İBB Hukuk Danışmanı

31. Seyfüllah DEMİREL, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı

32. Ceyhun AVŞAR, İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı

33. Yavuz SALTIK, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı (Eski Özel Kalem Müdürü)

34. Ahmet ÖNAL, Avrupa Yakası Raylı Sistemler Şube Müdürü

35. Murat ER, İBB Avrupa Yak. Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü

36. Osman ŞAHİN, Raylı Sistemler Şube Müdür Yardımcısı

37. Burak ALP, İBB Avrupa Yak. Yol Bakım ve Onarım Şube Müdür Yardımcısı

38. Ekrem YILDIRIM, İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdür Yardımcısı

39. Akif GÜNDÜZ, İBB Raylı Sistemler Şube Müdür Yardımcısı, İhale Komisyon Üyesi

40. Habibe İlknur KAYA, İBB Kültür A.Ş. Sanat Yönetimi

41. Atilla ALKAN, İBB’de Mühendis

42. Burak SALMAN, İBB’de Mühendis

43. Davut ŞENER, İBB’de Mühendis

44. Ferhat FAZLIOĞLU, İBB’de Mühendis

45. Mehmet Zeki ERTÜRK, İBB’de Mühendis

46. Sezen ALGEDİK, İBB’de Mühendis

47. Abdulbaki YAYLA, İBB’de Bilgisayar İşletmeni

48. Fadime ŞİMŞEK İPŞİR, İBB’de Bilgisayar İşletmeni

49. Hakan KUK, İBB’de Tekniker