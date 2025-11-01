İBB'ye 'veri uygulaması' soruşturmasında Hüseyin Gün de sorulmuş: 'Necati Özkan, 'sülük gibi yapıştığını' söyledi'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "İstanbul Senin" ve "İBB Hanem" uygulamalarıyla ilgili, "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme veya yayma" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İBB çalışanı 4 kişi daha dün tutuklandı. Böylece toplam tutuklu sayısı 10'a çıktı.

Tutuklanan isimlerden Ulaş Yılmaz'a savcılık ifadesi sırasında, "casusluk" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve "etkin pişmanlıktan" yararlanmak için ifade veren Hüseyin Gün ile ilgili soru da sorulduğu belirtildi. Yılmaz'ın, Hüseyin Gün'ün İBB'ye yüksek fiyatla satmaya çalıştığı uygulamayla ilgili şunları söylediği öğrenildi:

"OLUMSUZ KANAATİMİ BİLDİRDİM"

"Hüseyin Gün'ün toplantıda tanıtmış olduğu programın yapılabilirliği ve programın maliyeti bana inandırıcı gelmediği için olumsuz kanaatimi Necati Özkan'a bildirdim. Necati Özkan'a 'Hüseyin Gün'ün toplantıda bahsetmiş olduğu açık kaynaktan (X Platformu, Facebook Platformu) çekeceği şikayet verileriyle belediyenin daha iyi hizmet sağlaması için hazırlayacağı çalışmalar inandırıcı gelmedi' dedim. Bu çalışmada şikayet belirten kişilerin şikayet ettiği alanların tespitinin mümkün olmadığını, İBB uhdesinde bulunan ve Kadir Topbaş zamanında yapılmış

olan eskiden Beyaz Masa, şu an Çözüm Merkezi olarak isimlendirilen şikayet merkezinin gayet iyi çalıştığını ve çok güzel veriler olduğunu, çözüm üretilecekse buradaki verilerden çözüm üretilebileceğini söyledi. Hüseyin Gün ile herhangi bir başka görüşmem olmamıştır.

"OLUMSUZ KANAATİMİ PEKİŞTİ"

Bu sunumdan sonrasında bilişim işlerinden anlayan ve şu an dosyaya ibraz ettiğim WhatsApp yazışma içeriklerinden de anlaşılacağı üzere Engin isimli arkadaşımın bu firmanın internet üzerinden araştırıp, izlenimlerini sordum. Kendisinin tavsiyeleri doğrultusunda toplantı neticesinde edindiğim olumsuz kanaat daha da pekişti. İşin yapabilecek kapasiteleri olmadığı internet sitelerinden bile anlaşıldığı tespitini yaptık. Bu tespitlerimi Necati Özkan ile de paylaştım. Necati Özkan ile yaptığım görüşmelerde bana 'Hüseyin Gün'ün tabiri caizse sülük gibi yapıştığını', 'bir demo tanıtmak istediğini, son kez bir dinleyelim' kurtulalım demesi üzerine ben kanaatimi bildirdiğimi, başka toplantıya katılmaya ihtiyaç duymadığımı söyledim."

NECATİ ÖZKAN 'DOLANDIRICI İNTİBASI YARATTI' DEMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "casusluk" soruşturması kapsamında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ ile birlikte tutuklanan siyasi danışman Necati Özkan da soruşturma kapsamında "etkin pişmanlıktan" yararlanmak isteyen ve bazı suçlamalarda bulunan Hüseyin Gün ile 2019'da iki kez görüştüğünü söylemişti. Özkan'ın, savcılık ifadesinde Gün'un sunduğu teklifi anlatırken "Türkiye'de bu işi yapan şirketler aylık 400-500 dolar talep ederken Hüseyin Gün bizden yaklaşık 3-4 milyon dolar talep etti, bunu da duyunca teklifi reddettik. Hatta şahıs bende bir dolandırıcı intibası yarattı. Hatırladığım kadarıyla tekliften dolayı ufak bir tartışmamız oldu" dediği belirtildi.

"KAMU ÇIKARINI HEP ÖN PLANDA TUTTUM"

Ulaş Yılmaz'ın verilerle ilgili ise "KVKK'ya uygun olmayan bir talebim hiç kimseden söz konusu olmadı. Dahlim olan tüm çalışmalar, toplantılar, işlerde kamu çıkarını hep ön planda tuttum. Benim isnat edilen kişisel verilerin yurt dışına gönderilmesi, kişi bilgileriyle konum

bilgilerinin eşleştirilmesi, seçim sandık verilerinin temin edilip program içerisine yüklenmesi gibi konuların hiçbiriyle alakam ve bilgim yoktur. Bu hususların tamamını basına yansıdığı kadar bilmekteyim" diye ifade verdiği öğrenildi.