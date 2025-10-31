Cumhuriyet Gazetesi Logo
Savcılıktan CHP’li Emir’in 'Hüseyin Gün kaybedildi' iddiasına yanıt

Savcılıktan CHP’li Emir’in 'Hüseyin Gün kaybedildi' iddiasına yanıt

31.10.2025 18:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Savcılıktan CHP’li Emir’in 'Hüseyin Gün kaybedildi' iddiasına yanıt

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’in TBMM’de dile getirdiği “Hüseyin Gün kaybedildi” iddiasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama geldi. Savcılık, Gün’ün rızası alınarak hâkim kararıyla cezaevinden geçici olarak çıkarıldığını ve ifade işlemlerinin ardından yeniden cezaevine gönderildiğini bildirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “casusluk” suçundan tutuklu bulunan Hüseyin Gün’ün “ceza infaz kurumundan alındığını, üç gün boyunca geri dönmediğini, nerede tutulduğunun bilinmediğini ve resmi bir soruşturma yürütülmeden işlemlerin yapıldığını” öne sürmüştü.

Emir’in sözleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaparak iddiaları “dezenformasyon” olarak nitelendirdi.

EMİR NE DEMİŞTİ?

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis’teki konuşmasında, dosyanın "kilit ismi" denilen Hüseyin Gün hakkında çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Casusluk soruşturması kapsamında tutuklu olan Gün’ün, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade verdiğini hatırlatan Emir, Adalet Bakanı’na seslenerek şöyle demişti:

"Casus denilen Hüseyin Gün’ün cezaevinden alındığını ve üç gün boyunca geri dönmediğini duyuyoruz. Savcılık bir tutukluyu hangi yazı veya talimatla hücresinden almıştır?  üseyin Gün, üç gün nerede tutulmuştur? Neler istenmiştir? Açıklama bekliyoruz!"

 

 

 

 

 

İlgili Konular: #Murat Emir #İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

İlgili Haberler

Hüseyin Gün'ün AKP'li isimlerle fotoğrafı Meclis'te: 'Herkesin cezaevine girmesi lazım'
Hüseyin Gün'ün AKP'li isimlerle fotoğrafı Meclis'te: 'Herkesin cezaevine girmesi lazım' Plan ve Bütçe Komisyonu, 2026 yılı merkezi yönetim bütçe görüşmelerine başladı. Komisyonda görüşmeler başlamadan önce CHP Grup Sözcüsü Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bazı iş insanları ve AKP'li isimlerin fotoğraflarını göstererek, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "casusluk" soruşturmasına tepki gösterdi.
Casusluk soruşturmasının merkezindeki Hüseyin Gün'ün ifadelerinde değişen avukat ayrıntısı: İlk ifadedeki avukatlar, etkin pişmanlık ifadesine çağrılmamış
Casusluk soruşturmasının merkezindeki Hüseyin Gün'ün ifadelerinde değişen avukat ayrıntısı: İlk ifadedeki avukatlar, etkin pişmanlık ifadesine çağrılmamış Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan'ın tutuklandığı 'casusluk' soruşturmasına yönelik tartışmalar sürerken soruşturmanın merkezindeki Hüseyin Gün'ün 3 ay arayla verdiği ifadelerde farklı avukatların müdafii olarak yer alması dikkat çekti.
Hüseyin Gün
Hüseyin Gün "itirafçı" olmuştu... Tutuklu Necati Özkan: 'Şizofren bir adamın iddialarıyla açılan deli saçması bir soruşturma' İstanbul başsavcılığının ‘casusluk’ soruşturmasında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu’nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan, “Bir meczubun birbiriyle çelişkili sağlıksız ifadeleriyle ‘casusluk’ suçlamasıyla karşılaşmam ne yazık ki trajikomik“ dedi.