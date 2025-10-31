Savcılıktan CHP’li Emir’in 'Hüseyin Gün kaybedildi' iddiasına yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “casusluk” suçundan tutuklu bulunan Hüseyin Gün’ün “ceza infaz kurumundan alındığını, üç gün boyunca geri dönmediğini, nerede tutulduğunun bilinmediğini ve resmi bir soruşturma yürütülmeden işlemlerin yapıldığını” öne sürmüştü.

Emir’in sözleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaparak iddiaları “dezenformasyon” olarak nitelendirdi.

EMİR NE DEMİŞTİ?

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis’teki konuşmasında, dosyanın "kilit ismi" denilen Hüseyin Gün hakkında çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Casusluk soruşturması kapsamında tutuklu olan Gün’ün, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade verdiğini hatırlatan Emir, Adalet Bakanı’na seslenerek şöyle demişti:

"Casus denilen Hüseyin Gün’ün cezaevinden alındığını ve üç gün boyunca geri dönmediğini duyuyoruz. Savcılık bir tutukluyu hangi yazı veya talimatla hücresinden almıştır? üseyin Gün, üç gün nerede tutulmuştur? Neler istenmiştir? Açıklama bekliyoruz!"