İBB’de veri sızıntısı soruşturması: 4 kişi tutuklandı

31.10.2025 21:40:00
İBB Dijital Medya Koordinatörü Ulaş Yılmaz, İBB Akıllı Şehirler Müdürlüğü personeli İsmet Korkmaz, Yusuf Utku Şahin ve Baran Gönül tutuklandı.

“İstanbul Senin” uygulaması üzerinden milyonlarca kullanıcının kişisel verilerinin yabancı ülkelere sızdırıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) dört çalışanı tutuklandı.

Soruşturma kapsamında daha önce İBB Akıllı Şehirler Müdürlüğü ve İletişim Koordinasyon Merkezi (İKOM) birimlerinde görevli toplam dört kişi gözaltına alınmıştı. Sonrasında bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı beşe yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 şüpheliyi tutuklama, 1 şüpheliyi ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

Mahkeme, İBB Dijital Medya Koordinatörü Ulaş Yılmaz, İBB Akıllı Şehirler Müdürlüğü personelleri İsmet Korkmaz, Yusuf Utku Şahin ve Baran Gönül’ün tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında bir şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

 

