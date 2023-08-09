İBB’den Aksu’ya cevap: ‘Ceza uygularız’

Yayınlanma: 09.08.2023 - 15:53

Güncelleme: 09.08.2023 - 15:57

İstanbul'da toplu ulaşıma ve taksilerin açılış ücretlerine yüzde 51.52, taksilerin indi-bindi ücretine ise yüzde 75 zam geldi. Ancak İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu UKOME kararını beğenmedi. Aksu, 'Kontak kapatmak zorunda kalacağız, bu zam oranını kabul etmiyoruz' dedi.

Tartışma konusu haline gelen zam oranlarına ilişkin taraflar Cumhuriyet TV’ye konuştu.

UKOME toplantısında verilen zam kararının ardından ‘kontak kapatmak zorunda kalacağız’ diyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Cumhuriyet TV’ye yaptığı açıklamada, “Biz eylem yapmayız. Yetkili kurumlarla görüşürüz. 5362 sayılı Esnaf Sanatkarlar Kanunu’unn 62. maddesi esnafın ücret tariflerini odalar birliği belirler diye. Şimdiye kadar bu yetki kullanılmıyordu. Dün başkana rica ettik o da ‘kullanırım’ dedi. Konu birlik tarafından karara bağlanırsa il valimize onaya gidecek. Sayın valimiz de uygun görür onay verirse bu tarife değişikliği olacak” dedi.

"ODALARIN ÜCRET BELİRLEME YETKİSİ YOK"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan, Cumhuriyet TV’de Aksu’ya şöyle cevap verdi:

“Ulaşım odalarının kendi ücretlerini belirleme gibi bir yetkisi hukuksal olarak yok. Eğer esnaf odası adım atarsa hukuki süreçleri hızlıca başlatacağız. Çünkü Büyükşehir Belediye Kanunu ve UKOME yönetmeliği çerçevesinde odaların ulaşım zammı, ulaşım fiyatlarını belirleme hakkı yok. Bu yetki tamamen Ulaşım Koordinasyon Merkezleri’nde ve büyükşehir belediyelerinde. Sayın Eyüp Aksu’nun belirttiği bir kanun maddesi var, esnaf kanunu dediğimiz kanun. Bu kanunda bazı hizmet ve ücretlerin oda tarafından belirlenmesine ilişkin bir madde var ama orada da yine belediyenin görüşünün alınması, bu anlamda ortaklaşılması gibi maddeler var. Dolayısıyla bu yöntem tarz olarak ve hukuki olarak doğru bir yöntem değil.”

"52 BİN TL CEZASI VAR"

Esnaf odasının adım atması durumda başlatılacak hukuki süreci ve olayın cezai boyutunu dile getiren Cihan, “Bunun dışında eğer belirlenen fiyatta esnafımız çalışmaya devam ederse, kendi kendilerine bir zam yaparlarsa da Zabıta Kanunu’muzdaki hem ‘tarife olmadan çalışma hükmü’ ile yaklaşık 52 bin TL civarında cezası var. Dolayısıyla bu tür çalışanları tespit edersek bu cezayı uygulayabiliriz. Aynı zamanda belediye emirlerine uymamak adı altında başka bir madde var. Bunu da uygulayabiliriz. Büyükşehir belediyelerinin eli güçlü” ifadelerini kullandı.

AKSU: YOLCULAR ZAM İSTİYOR

Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nde (UKOME) İBB tarafından defalarca taksi sayısının artırılmasına yönelik teklif reddedilirken taksi sorununun çözümüne ilişkin Aksu, ‘Halk taksi ucuz olduğu için taksiye yöneliyor. Taksi tarifesi artmalı’ demişti. Aksu, ‘Bir kısım sorun çözülmüş olur’ diyerek bu görüşünü savunmaya devam ederken bu defa “Bütün yolcularımız taksimetre ücretlerine zam yapılmalı diyor” açıklamasında bulundu.

CİHAN: VATANDAŞI KORUMAK ZORUNDAYIZ

Yüzde 100 artışın mümkün olmadığını söyleyen Cihan ise “Biz vatandaşı korumak zorundayız. Hiçbir vatandaşın maaşı yüze 100 artmadı. Akaryakıt giderlerini yansıtmak zorundaydık. ‘Ne kadar pahalı yaparsanız o kadar taksiyi tercih etmesinler, kendileri daha çok para kazansın’ anlayışı var ama vatandaşın erişilebilirliği kısıtlanmış olur. Yüzde 100 talep edilmesinin siyasal bir nedeni de var” diyerek sözlerini noktaladı.