Yayınlanma: 08.08.2023 - 12:28

Güncelleme: 08.08.2023 - 12:28

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlığında, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda İBB toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,5 zam yapılmasını teklif etti. Peki, İstanbul'da ulaşıma ne kadar zam geldi? Tam ve öğrenci akbili ne kadar oldu? Aylık akbil ne kadar oldu? Metrobüs ne kadar oldu?

İBB’nin zam teklifi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın şerhiyle oy çokluğu ile İstanbul'da toplu taşımaya yapılan yüzde 51,5 oranında zam kabul edildi.

İSTANBUL İETT OTOBÜSÜ ÖĞRENCİ VE TAM AKBİL ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı.

METROBÜS AKBİL ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Metrobüs 14,69 TL'den 22,25 TL'ye yükseldi.

AYLIK AKBİL NE KADAR OLDU?

Metrobüs: 22,5 TL

Tam bilet :15 TL

Öğrenci bileti: 7.32 TL

Aylık abonman:1.177 TL

Öğrenci abonman: 212 TL

İETT ZAMLARI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?

Yeni fiyatlar toplu ulaşımda 11 Ağustos Cuma günü, taksi ve minibüslerde 14 Ağustos Pazartesi günü uygulamaya konulacak.

TAKSİ AÇILIŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Taksi açılış ücretine ise yapılan yüzde 75 zam ile indi-bindi 40 TL’den 70 TL’ye çıkarıldı. Taksimetre açılış ücreti ise 19,17 TL'ye yükseldi.

Minibüs ücretleri de gelen zamla birlikte mesafeye göre 12 TL ile 15 TL arasında değişecek. Minibüs öğrenci ücreti ise 8 TL olarak belirlendi.