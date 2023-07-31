Çerkezoğlu’ndan ‘zam yağmuru sürecek’ açıklaması: ‘İktidar gaza basarak devam edecek’

Yayınlanma: 31.07.2023 - 17:56

Güncelleme: 31.07.2023 - 17:57

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçiyi temsil eden ve ara zam oranına onay veren Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın temmuz ayı sonuçlarını açıkladı. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı olan açlık sınırı 11 bin 658 lira oldu. Açıklamaya göre 11 bin 402 TL olan asgari ücret açlık sınırının altında kaldı.

Cumhuriyet TV’ye konuşan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, milyonlarca insanın açlıkla yaşam savaşı verdiğini belirtti. Çerkezoğlu, ilerleyen günlere ilişkin “iktidar zamlara gaza basarak devam edecek” açıklaması yaptı.

“ALIM GÜCÜNÜN OLAĞANÜSTÜ DÜŞTÜĞÜ DÖNEMİ YAŞIYORUZ”

Türkiye’de açıklnan enflasyon oranlarının gerçekçi olmadığını ifade eden Çerkezoğlu sözlerine şöyle başladı:

“Türkiye’de bütün emek gelirleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan resmi enflasyon rakamına göre belirleniyor ve tabii TÜİK enflasyonu doğru ölçmediği için tümüyle iktidarın baskılamasıyla gerçek enflasyonun çok altında rakamlar açıklıyor. Tümüyle resmi enflasyona endeksli emek gelirlerinin belirlenmesi iktidarın özellikle ‘çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz’ sözlerine kaynaklık ediyor. Oysa Türkiye’de enflasyon doğru ölçülmüyor. Hayat pahalılığının o kadar arttığı bir döneme girdik ki daha ücret artışlarında ücretler elimize geçmeden enflasyon karşısında uçup gidiyor. Asgari ücret daha elimize geçmeden açlık sınırının altına gerilemiş oldu. Bugün Türkiye’de çalışanların alım gücünün olağanüstü düştüğü bir dönemi yaşıyoruz. Temel mesele yüzde ücretin kaç arttığı değil, alım gücüdür. Milyonlarca insan yoksullukla açlıkla yaşam savaşı veriyor Türkiye’de.”

“MİLYONLARCA İŞÇİYİ AÇLIĞA MAHKUM ETMEK DEMEK”

Asgari ücrette yılda iki kez yapılan zamların, yeni yıldan itibaren yılda bir kez belirleneceği iddialarına ilişkin konuşan Çerkezoğlu, “Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bu milyonlarca işçinin, emekçinin ailesiyle birlikte açıkça açlığa terk edilmesi anlamına gelir. Akaryakıt, elektrik, temel gıda ürünlerine yılda 1 defa mı zam geliyor? Marketlerde etiketleri değiştirmeye yetişilemiyor. Gerçek enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar bütün ücretler yılda en az 4 kez güncellenmelidir” ifadelerini kullandı.

“İKTİDAR ZAMLARA GAZA BASARAK DEVAM EDECEK”

İktidarın ekonomi politikalarıyla ilerleyen dönemlerde işçilerin yaşayacağı sıkıntılara dikkat çeken Çerkezoğlu, “Bir avuç azınlık dışında herkes geçim derdiyle baş başa kaldı. Türkiye’de 22 yıldır AKP iktidarında öyle bir toplumsal düzen kuruldu ki sürekli olarak düzenin bütün çarkları zengini daha zengin yoksulu daha yoksul yapmak üzerine kurulu. Sürekli yoksuldan alıp zengine veren bir düzen kuruldu. Bunun değişmesi gerekir. Politikalarına baktığımızda daha da gaza basarak devam edeceklerini görüyoruz. İşçiler, emekçiler açısından hayat pahalılığının, yoksulluğun daha da artacağı bir döneme giriyoruz” açıklamasında bulundu.

“YOKSULLUKTA EŞİTLEYEN BİR POLİTİKA İŞLİYORLAR”

Çerkezoğlu, Türkiye’de yüzde 85 oranında sendikasız işçi çalıştığına dikkat çekerek, “İktidarın politikaları açısından baktığımızda sendikasızlaştırma ve senikal hakların kullanımının önünde de binbir türlü engel var. İşçileri sendikasızlaştırarak, Toplu İş Sözleşmesi, grev hakkının kullanımının önüne engeller çıkartılıyor. Bir ülkede sendikalaşma oranı ne kadar azsa o ülkede asgari ücretle çalışanların oranı o kadar artar. İktidar istiyor ki, ‘herkes benim belirlediğim asgari ücret düzeyiyle hayatını sürdürsün’. Herkesi yoksullukta eşitleyen bir politika izliyorlar ve bunu da sendikasızlaştırmayla yapıyorlar" dedi.