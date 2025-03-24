Özgür Özel'in konuşması bitti, müdahale başladı: Yurttaşlar İBB Binasına sığındı

Yayınlanma: 24.03.2025 - 20:32

Güncelleme: 24.03.2025 - 23:42

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan protestolar İstanbul'da devam ediyor.

CHP lideri Özgür Özel'in Saraçhane'deki altıncı buluşma sırasında yaptığı konuşmanın ardından polis ekiplerinin yurttaşlara müdahalesi başladı. Yurttaşlar, İBB Binasına sığınmak zorunda kaldı.

"BU OLMAZ!"

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik de şunları söyledi:

"Genel Başkadan kürsüden iner inmez kalabalığın üstüne gaz sıkıyorlar. Bu olmaz. Bütün güvenlik tedbirlerini almışız ama burayı yıldırmak istiyorlar. Sanıyorlar ki gaz ile kalabalıkları engelleyecekler. Ne kadar çok sıkarlarsa insanlar daha fazla gelecek. (Valilik) Kriz anında hiçbir bürokrat ortadan kaybolmamalı, ulaşamıyoruz, açmıyor telefonunu."

ÇELİK İMAMOĞLU'NUN MESAJINI PAYLAŞMIŞTI

Saraçhane'den Taksim'e doğru açılan kapı olan Bozdoğan Kemeri'nde eylemciler ile polis sık sık karşı karşıya gelmişti. Taksim'e gitmek isteyen gençlere polis ekipleri zaman zaman sert müdahalelerde bulunmuştu. Eylemlerin 6'ncı gününde polis Bozdoğan Kemeri'ne giden barikatı açmış, kemerin önünde polis ablukası oluşmuştu. Eylemciler kemerin önündeki polis barikatına yürümüştü.

Gelişmeler devam ederken CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Bozdoğan Kemeri önünde toplanan grubun yanına gelmiş ve İmamoğlu'nun mesajını iletmişti. Çelik'in aktardığına göre İmamoğlu, "Zamanı gelince Taksim'e beraber gideriz. Şimdi Saraçhane'yi savunalım"demişti. Çelik bunun arından grubu Saraçhane'ye, miting alanına davet etmişti.