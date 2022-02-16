İBB'den para götüren AKP'liler tartışması: Meclis'te Başarır ve Turan arasında tansiyon yükseldi

16 Şubat 2022 Çarşamba, 15:15

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu’nda dün söz alarak, AKP iktidarının adaletsizlik ve yolsuzluk yaptığını ifade etti.

Başarır, “Bakın; Mali, Benin, Vietnam, Bahama Adaları, Botswana, Nepal, Sri Lanka. Daha sayayım mı? Kırgızistan, Tanzanya, Özbekistan, Sudan, bu ülkelerin maalesef hukuk sistemi Türkiye’den daha iyi görünüyor. Bu bir utanç meselesidir” dedi.

“TEFLON TAVA GİBİSİNİZ SİZE HİÇBİR ŞEY YAPIŞMIYOR”

AKP’li 3 ismin önceki dönemde İBB’den milyonlarca liralık burs aldığının ortaya çıktığını anımsatan Başarır, şunları söyledi:

“Bugün, İBB Meclisi AKP Sözcüsü, ‘3 arkadaşımız başörtülü diye bu yapılıyor’ diyorsa ayıptır bu. Bunu başı açık da yapsa başı örtülü vatandaş da yapsa bu yolsuzluktur, hırsızlıktır, haksızlıktır. Türkiye’de hukuk güvenliği yok. Türkiye bir hukuk devleti değil, bir saray, tek kişinin imzasıyla yönetilen bir ülke haline getirildi. Verdiğiniz cevaplar bile çok komik. Ülkede bir enerji sorunu var ve bunu burada konuşamıyoruz. Yerin altında milyonlarca yılda oluşan doğal gazın mucidi olduğunu kabul ediyorsunuz ama elektrik zamlarında CHP’yi suçlayabiliyorsunuz. Bir milletvekiliniz, ‘Doğal gazdan CHP suçlu, elektrikten CHP suçlu’ diyor. Yani 20 yıldır ülkeyi biz mi yönetiyoruz yoksa siz mi yönetiyorsunuz? Teflon tava gibisiniz. Size hiçbir şey yapışmıyor.”

“BU ÜLKEDE 500 TL BURS BULAMADIĞI İÇİN OKULA GİTMEYEN ÇOCUKLAR VAR”

Başarır, AKP sıralarından “Yalan” diye bağırılması üzerine şöyle konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Söylediklerimde bir tek yalan varsa konuşursun. Eğer Yıldırım Demirören Ziraat Bankası’ndan bu krediyi çekmemişse, ben yalan söylüyorsam Sayıştay raporu yalan söylemez. Biraz Sayıştay raporlarını okuyun. Vakıfbank’tan 6 milyara yakın kredi çekmemişse, ben yalan söylüyorsam Sayıştay mı yalan söylüyor? 3 tane arkadaşınız ne hakla İBB’den bu bursu alıyor? Bu para neredeyse 6 milyon yapıyor. Eğer bir başörtülü vatandaşın hakkını savunacaksanız Mersin’de ‘Ucuza bir şey kalmamış’ diyen o kız çocuğunun hakkını savunun. Çöplükten sebze toplayan o kadınların hakkını savunun. Siz, 3 milletvekilinin neyinin hakkını savunuyorsunuz ki? 6 milyon lira burs almışlar. Bu ülkede 500 TL burs bulamadığı için okula gitmeyen çocuklar var. Yazık, yazık.”

AKP’Lİ TURAN: “BU ARKADAŞLARIMIZ 4 ÜZERİNDEN 4 İLE GELMİŞLER YURT DIŞINDAN”

Başarır’ın konuşmasının ardından söz alan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise şöyle konuştu:

“Israrla Demirören ile ilgili iddiaları dile getiriyor sayın hatip. Kimsenin avukatı değiliz ama şunu biliyorum. Ziraat Bankası’ndan veya benzer devlet bankalarından kim ne almışsa babamın oğlu da olsa gereği neyse yapılır, yapılacak. Özel bir durum yok. Şartnamede, teminatlarda ne varsa, sözleşmesi neyse herkes gibi onlar da ödemek zorunda. Basınla birlikte özel olarak kavga etmeniz, Meclis kürsüsünde bu iddiaları taşımak doğru değil. Dava konusu olmuş, ceza davası açılmış, tazminat davası açılmış; bırakın izleyelim, kim haklı görelim. Mahkemeler işini yapsınlar. Ayrıca 3 arkadaşın burs meselesinde dilimizde tüy bitti. Bir defa neden 3 arkadaş; baktım kayıtlara, 36 arkadaş o gün burs alarak, kriterleri tutturarak sınava gitmişler ve eğitim almışlar. 3 kişi değil 36 kişi. Neden ‘3 kişi’ diyorlar, kamunun takdirine bırakıyorum. Eğer bir yanlış varsa hepsi konuşulabilir ama yoksa hiçbirisi konuşulmaz. Niye 3 arkadaş ısrarla? Bunun iyi niyet olmadığını düşünüyorum. O bursu almanın şartlarından birisi başarılı olma kriteri. Bu arkadaşlarımız 4 üzerinden 4 ile gelmişler yurt dışından.”

“ALLAH BELASINI VERSİN”

Bülent Turan’ın konuşmasının ardından tekrar söz alan Ali Mahir Başarır, “Türkiye’de binlerce öğrenci 4 üzerinden 4 alabiliyor, binlerce öğrenci bir dil değil, üç dil bilebiliyor, binlerce öğrenci okullarını birincilikle bitirebiliyor. Neden o çocuklar gitmiyor da bu hanımefendiler gidiyor dedim. Ayrıca 3 hanımefendiyle ilgili İBB Meclisi AKP Sözcüsü, ‘Bunları başörtülü oldukları için mi söylüyorsunuz’ dedi. Hayır. Benim partimden de olsa, başka partiden de olsa, başı açık da olsa, başı kapalı da olsa yolsuzluk yapanın da hırsızlık yapanın da Allah belasını versin” diye konuştu.