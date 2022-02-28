İBB'den Yeni Şafak yazarı Likoğlu'na 'içki servisi' yanıtı: Yalan söyleyen istifa etsin, var mısın?
İBB'nin sosyal tesislerinde içki servisi başladığını öne süren Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu'nu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, "Yalan söyleyen istifa etsin, var mısın?" diyerek yalanladı.
Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu bugünkü köşesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bazı bazı sosyal tesislerde içki servisinin başladığını iddia etti.
Likoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na hitaben yazdığı yazısında, CHP'yi ve İBB'yi Saadet liderine "şikayet" ederken "İBB’nin bazı sosyal tesislerinde içki servisi başladı. Bunca olayın yanında hafif kalır ama yine de hatırlatmakta fayda var" dedi.
Likoğlu'na yanıt, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı'dan geldi. Likoğlu’nu yalanlayan Yazıcı, “Gelin bugün birlikte 21 tesisimizi dolaşalım, yalan söyleyen istifa etsin. Var mısın?” diye sordu.
Yazıcı'nın Twitter üzerinden verdiği yanıt şöyle:
“Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, İBB sosyal tesislerinde içki servisine başlandığını yazmış. Mübarek Miraç gecesi, Allah’tan korkmamış, kuldan utanmamış. Hüseyin bey, gelin bugün birlikte 21 tesisimizi dolaşalım, yalan söyleyen istifa etsin. Var mısın?”
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