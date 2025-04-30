İBB'ye ikinci dalga operasyon! Tutuklamalar sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: 'Bu kötülüğün kaynağı olan bir avuç muhterise sesleniyorum...'

Yayınlanma: 30.04.2025 - 12:39

Güncelleme: 30.04.2025 - 12:40

"Saray" talimatıyla İBB'ye yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 48 kişinin 30'u hakkında tutuklama talep edilmişti.

ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan ve dün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 30 kişiden 18'i tutuklandı.

Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun ve İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa dahil 4 kişi hakkında ev hapsi kararı verilirken 8 kişi ise yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

İMAMOĞLU'NDAN TUTUKLAMALAR SONRASI İLK PAYLAŞIM

Dünkü gelişmelerin ardından, Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni bir açıklama geldi.

İmamoğlu'nun X hesabından yapılan paylaşımda, "Gözaltına alınan, tutuklanan, hapse atılan, ailesi hırpalanan, onurlu, vatansever çalışma arkadaşlarım; sizlerle birlikte tüm ülkeye hizmet edeceğimiz günler yakındır" ifadeleri yer aldı.

İmamoğlu ayrıca, "Bu kötülüğün kaynağı olan bir avuç muhterise sesleniyorum; milletimize ve devletimize ihanet anlamına gelen bu uygulamalarınıza karşı güçlüyüz ve dimdik ayaktayız. Sizi çatlatacak kadar inançlı, kararlı ve cesuruz" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Gözaltına alınan, tutuklanan, hapse atılan, ailesi hırpalanan, onurlu, vatansever çalışma arkadaşlarım; sizlerle birlikte tüm ülkeye hizmet edeceğimiz günler yakındır.

İnanın, birlikte tarih yazacağız!

Bu kötülüğün kaynağı olan bir avuç muhterise sesleniyorum; milletimize ve devletimize ihanet anlamına gelen bu uygulamalarınıza karşı güçlüyüz ve dimdik ayaktayız.

Sizi çatlatacak kadar inançlı, kararlı ve cesuruz.

Bu duygu, bu inanç, bu kararlılık sizi silip süpürecek. Kötü aklınız, beceriksiz yönetiminiz, yalanlarınız yakında son bulacak.

Bu ülke size demokrasiyi tekrar hatırlatacak.

Milletçe; ülkemize bolluk, bereket, refah, adalet getireceğimiz günler başlayacak.

Millet Büyüktür!"