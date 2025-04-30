Son Dakika... İBB'ye ikinci dalga operasyonlar: Murat Ongun'un eşine ev hapsi, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi tutuklandı!
Son dakika haberi... İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan isimlerden 30'u tutuklama istemiyle hâkimliğe sevk edilmişti. Hakimlik, Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun hakkında ev hapsi kararı verirken, Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya tutuklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 2. dalga operasyonunda gözaltına alınan 48 kişinin ifadesi tamamlandı.
İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan isimlerden 30'u tutuklama istemiyle hâkimliğe sevk edilmişti.
2. Sulh Ceza Hakimliği, Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun ve iş insanı Rasim Kaya hakkında ev hapsi kararı verdi.
Hakimlik, eski İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Ali Ayçiçek'i ve İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen'i ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya, İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcıları Onur Aldı ve Erdinç Çolak, Kültür AŞ Reklam Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse ve iş insanı Mete Mağden tutuklandı.
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’ya ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanırken İstanbul İmar İnşaat Danışmanı Sinan Akçiçek, İSKİ Daire Başkanı Adem Şanlısoy ve eski İmar A.Ş Genel Müdürü Onur Soytürk adli kontrolle serbest bırakıldı.
İBB Mühendisi Yakup Öner, İBB Kamulaştırma Genel Müdür Fatih Özçelik, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner, İSTTELKOM A.Ş Genel Müdürü Melih Geçek, koruma personeli Çağlar Türkmen ve Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ise tutuklandı.
Eski İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç, eski İBB Mali Hizmetler Daire Başkanı Murat Selvi, İBB Yazı ve Kararlar Daire Başkanı Nurten Uğursoy, eski İBB Mali Hizmetler Daire Başkanı Tuğba Figenkaplan hakkında adli kontrol kararı verildi.
Öte yandan, eski İBB Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, Kültür AŞ Reklam Şefi Gökhan Köseoğlu, Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak, Kültür AŞ Reklam Şefi Metin Bal, Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli, İBB İmar Daire Başkanı Ramazan Gülten hakkında ise tutuklandı.
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