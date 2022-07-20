İbrahim Kahveci yazdı: 'Seçim için en makul tarih 23 Nisan'
Karar yazarı İbrahim Kahveci, iktidarın yılbaşında yapacağı iyileştirmelerin 3 ay içinde ekonomide kötü yansımalarını göstereceğini belirtti. Kahveci yazısında, "Tarihlere baktığımızda da hem sembolik hem de yeni seçim yasasının süresi açısından en makul tarih 23 Nisan 2023 gibi duruyor" dedi.
İktidarın 2023 yılı başında asgari ücret, EYT, ek gösterge gibi konularda adımlar atacağını söyleyen Karar yazarı İbrahim Kahveci, bu adımlar ekonomik göstergeler üzerinde olumsuz etki yaratmadan seçime gidilebileceğini söyledi.
Parasal değişimlerin etkilerinin 3 ay sonra çıkmaya başladığını belirten Kahveci, "Seçim tarihi" başlıklı yazısında, "Tarihlere baktığımızda da hem sembolik hem de yeni seçim yasasının süresi açısından en makul tarih 23 Nisan 2023 gibi duruyor" dedi.
Kahveci'nin yazısının ilgili bölümü şu şekilde:
"Gelecek yıl baz etkisi ile toplumu çok rahat yanıltabiliriz düşüncesi mi var? O vakit söyleyeyim 2001 krizi ardından muhalefet 2002 Kasım’ında seçim kazanmıştı. İktidarlar için enflasyon şokları öyle birkaç aylık düzelme ile geçmiyor.
Peki bu durumda geriye ne kalıyor?
2023 başında ne var ne yok herkese ve her şeye bol kepçeden dağıtmak... Mesela asgari ücreti 8000 liraya çıkartmak; EYT, ek gösterge vs ne varsa vermek...
İyi ama kasada para yokken bu dağıtılacak ulufeler ancak daha büyük enflasyonla sonuçlanır.
Yani Türkiye bir bakıma Venezuela olacaktır. Zaten yönetimin devamında bunun olacağı kesindir ama bekleyip görelim...
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Parasal değişimlerin etkilerinin 3 ay sonra çıkmaya başladığını ve 9-12 aya kadar sürdüğünü gözlemleriz.
Demek ki yılbaşında yapılacak zamların ocak ayı sonundan itibaren 3 ayda enflasyon etkilerini görebiliriz. Yani en fazla nisan sonuna kadar süremiz var demektir.
İktidar açısından en makul zaman dilimi bu şekilde görülüyor.
Tarihlere baktığımızda da hem sembolik hem de yeni seçim yasasının süresi açısından en makul tarih 23 Nisan 2023 gibi duruyor."
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