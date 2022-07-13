Kulisler hareketli... 'Kılıçdaroğlu hazırlığa başladı, masasında dosyalar var'
Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş bugünkü köşe yazısında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda ilk üç ayda atacağı adımlar üzerine çalıştığını öne sürdü.
Altılı masa, Cumhurbaşkanlığı adayının 6 lider tarafından konuşulmadığının altını çizerken kulis bilgileri gündeme gelmeye devam ediyor. Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına hazırlandığını belirten bir yazı kaleme aldı.
"Kılıçdaroğlu, şu sıralar 'Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde' ilk üç ayda nelerin yapılması gerektiği üzerine çalışıyor. Masasında büyükelçilerin görev sürelerinin düzenlemesi ve emeklilik yaşlarının uzatılmasından, Mavi Vatan, Suriye ve Kıbrıs’a dair onlarca dosya var" diyen Yarkadaş şunları kaydetti:
"CHP lideri, aynı zamanda eğitim – öğretim konularına da yoğunlaşıyor. Önümüzdeki günlerde ise emekli bürokratlar, emekli valiler ve emekli emniyet müdürleriyle görüşmeyi ve güvenlik konularında fikir alışverişi yapmayı planlıyor. Kısacası; Kılıçdaroğlu devleti yönetmeye hazırlanıyor."
İlgili Haberler
- Son seçim anketi açıklandı: CHP birinci, 6'lı masa yüzde 51’i aşıyor!
- 6'lı masanın aday açıklanmadan önceki son hamlesi!
- Eski CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol'dan 6'lı masaya 'demokrasi' çağrısı: Seçmen rahat ettirilmeli
- Kulisler hareketlendi... İşte 6'lı masanın adayını açıklayacağı tarih
-
Video Haberler
- 'Halay başı'nın acı sonu
- Hande Fırat'a canlı yayında gizemli telefon
- Kuzey Marmara Otoyolu'nda defalarca takla attı!
- Çakmak tüpü 'bomba' gibi patladı!
- Amasra'da plajda 'şemsiye' açacak yer kalmadı
- Bayram günü feci kaza: Yolcu otobüsü şarampole düştü
- Bayramda Sarayburnu Sahili'nde denize girdiler
- Otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü öldü
- Hatırlatma dozları başladı
- Herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü'den 'iç savaş' uyarısı
- İş insanı Ünal Pala ve eşinin ölüm nedeni belli oldu
- Özdağ ankete tepki gösterdi, CHP'yi hedef aldı
- AKP'li Yerlikaya, İmamoğlu'nu hedef aldı
- 'Her dosyanın bir ucu iktidara değer!'
- James Webb’den yeni renkli fotoğraflar
- 'AKP öncesi ve sonrası Türkiye' diyerek paylaştı
- Çiftçiden 'Gidiyoruz' çıkışı
- Araç sahipleri dikkat! Son tarih belli oldu
- Marmaris'te araçlarını, fidanların üzerine park ettiler!