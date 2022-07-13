Kulisler hareketli... 'Kılıçdaroğlu hazırlığa başladı, masasında dosyalar var'

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:08

Altılı masa, Cumhurbaşkanlığı adayının 6 lider tarafından konuşulmadığının altını çizerken kulis bilgileri gündeme gelmeye devam ediyor. Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına hazırlandığını belirten bir yazı kaleme aldı.

"Kılıçdaroğlu, şu sıralar 'Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde' ilk üç ayda nelerin yapılması gerektiği üzerine çalışıyor. Masasında büyükelçilerin görev sürelerinin düzenlemesi ve emeklilik yaşlarının uzatılmasından, Mavi Vatan, Suriye ve Kıbrıs’a dair onlarca dosya var" diyen Yarkadaş şunları kaydetti:

"CHP lideri, aynı zamanda eğitim – öğretim konularına da yoğunlaşıyor. Önümüzdeki günlerde ise emekli bürokratlar, emekli valiler ve emekli emniyet müdürleriyle görüşmeyi ve güvenlik konularında fikir alışverişi yapmayı planlıyor. Kısacası; Kılıçdaroğlu devleti yönetmeye hazırlanıyor."