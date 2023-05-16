İbrahim Kalın'dan 'Sinan Oğan' açıklaması: Henüz bir görüşme olmadı

Yayınlanma: 16.05.2023 - 11:47

Güncelleme: 16.05.2023 - 13:23

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber canlı yayınında seçim sonrası ve ikinci tura ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kalın, "İkinci tur bizim için daha kolay olacak. Oy farkı çok açık şekilde ortada. Oy farkının kapanacağını düşünmüyorum. 5 puan fark var. 2.5 milyona yakın oy farkı var. Bunun kapanma ihtimali yok gibi. Kendi oylarımızı koruduğumuz gibi ikinci turda bunun üzerine yenileri ilave edilecektir" dedi.

"Elbette Millet ve Cumhur İttifakı'nın itiraz ettiği yerler ortada" diyen Kalın, Ama fark o kadar büyük ki meşruiyeti sorgulanamaz. Yaklaşık 5 puanlık fark var" ifadelerini kullandı.

"TERCİHLERİ NE OLUR BİLEMEYİZ"

Sinan Oğan'ın aldığı oy üzerine de konuşan Kalın, "Sinan Bey'in aldığı oy kıymetli. Seçmenimizin yüzde 5.2'si Sinan Oğan'a verdi. Ortada yeni bir dinamik var. Sinan Bey'in geldiği siyasi geleneğe baktığınızda pozisyon Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu biliyorum. Kendisiyle şahsi tanışıklığım da vardır. Güzel de bir kampanya yaptı. Kendi tezlerini dile getirdi. Terörle mücadele ve sığınmacılar gibi. Devletin beraberliği açısından terör gruplarına karşı tavrını açık bir şekilde gördük.İkinci tur adına tercihleri ne olur onu bilemeyiz. Türkiye'nin milli menfaatleri söz konusu olduğunda kimlerin karşısında olmamız gerektiği açık bir şekilde gösterdiğini düşünüyorum" dedi.

"BİR GÖRÜŞME OLMADI"

Sinan Oğan ile bir görüşme oldu mu sorusunu yanıtlayan Kalın, "Şu ana kadar bir görüşme olmadı. Bugün yarın olur, olmaz bir şey diyemem. Şu anda kendi kampanya sürecimize odaklanıyoruz tekrar. Dün cumhurbaşkanlığımızın başkanlığında bir toplantı ve değerlendirme de yaptık bu süreçle ilgili. Bir bakıp ona göre değerlendirme yapacağız. Bir pazarlık söz konusu olmaz" diye konuştu.