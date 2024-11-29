İbrahim Karagül HTŞ ile coştu, SGK İl Müdürü uyardı: 'Üstadım durum pek de öyle değil galiba...'

Yayınlanma: 29.11.2024 - 17:54

Güncelleme: 29.11.2024 - 18:02

Suriye’nin İdlib kentinde kontrolü elinde tutan Heyet Tahrir’uş Şam (HTŞ) liderliğindeki cihatçı grupların Çarşamba günü Halep’e başlattığı saldırı AKP'ye yakın dinci çevreleri ve kimi dinci grupları heyecana yol açtı.

Bunlar arasında önde gelenlerden biri de Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül oldu. Geçmişte Suriye yönetiminin yıkımı için en ateşli köşe yazılarına imza atmasıyla bilinen Karagül, Halep'te kaydedildiği iddia edilen ve silahlı cihatçı bir grubun ilerleme görüntüsüyle çatışma noktalarını gösteren bir haritayı paylaşıp şu ifadeleri kullandı:

"Suriye yönetimine bağlı askeri birliklerin Halep'ten çekildiğine, şehri boşalttığına dair bir görüntü var şu an. Ya da korkudan hepsi kaçtı. Suriye askeri, İran milisleri ortalarda yok.

20 bin muhalif savaşçı şehre girmeye başladı. Tam olarak neler oluyor? Önümüzdeki saatlerde ya da yarın belli olur."

"DURUM PEK ÖYLE DEĞİL GALİBA"

Karagül'ün "muhalif savaşçı" diye nitelendirdiği HTŞ'lilerle ilgili uyarı yapmak ise Sosyal Güvenlik Kurumu Ordu İl Müdürü Mehmet Yaşar Günay'a düştü. Günay, Karagül'e ilgili paylaşımı üzerine "İbrahim üstadım. Sizin Twet'leri okurken bir an içimde bi umut oluşuyor, ama durum pek de öyle değil galiba, bu muhalifler Türkiye'ye ve bizim dostumuz olan SMO'ya da muhalifler. Yani Türk şehri olan Halep Türkiye'nin dostu olan Suriye Milli Ordusu'na kapalı, HTŞ vb. Bize ters" dedi.

İşte Karagül'ün paylaşımı ve SGK İl Müdürü Günay'ın yanıtı:

Türkiye, Halep'e saldırıya geçen Heyet Tahrir’uş Şam isimli cihatçı terör yapılanmasını AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 29 Ağustos 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan kararla "terör örgütü" olarak tanımıştı.

Türkiye'nin HTŞ'yi terör listesine alması Resmi Gazete'de yayımlanan 'DEAŞ ve El Kaide bağlantılı tüzel kişi, kuruluş ve organizasyonlar' başlıklı maddenin 'C' fıkrasındaki El Nusra Cephesi'nin isminin güncellemesiyle gerçekleşmişti.