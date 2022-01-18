İbrahim Karagül iş başında: 'İç savaş' provokasyonu

18 Ocak 2022 Salı, 10:04

İktidarın yayın organı Yeni Şafak'ın yazarlarından İbrahim Karagül, muhalefeti hedef aldığı bugünkü (16 Ocak 2021) köşe yazısında 'iç savaş' iddiasında bulundu.

Karagül, muhalefet partilerini terör örgütleriyle birlikte hareket etmekle itham ettiği yazısında "ABD ve Avrupa, bütün muhalefeti tek çatı altında toplayarak, onları terör örgütleriyle birleştirerek bir proje yürütüyor. Hedef, 2023’ü bir iç savaşa dönüştürmek" ifadelerini kullandı.

Karagül'ün yazısından ilgili bölümler şöyle:

"FETÖ’yü yeniden devletin sinir sistemine yerleştirmek, bu yolla ABD vesayetini kolaylaştırmak, ABD ve Avrupa desteği almak istiyorlar. PKK ile zaten ortaklar. Ülkeyi birlikte yönetmek istiyorlar.

Devleti; kırk yıldır Türkiye ile savaşan bir örgütle paylaşmak iç savaş demek, Türkiye’nin parçalanması demek, ülkenin 21. yüzyıl iddialarından tamamen koparılması demek. Zayıf, aciz, çelimsiz, fakir bir ülke demek.

ABD ve Avrupa, bütün muhalefeti tek çatı altında toplayarak, onları terör örgütleriyle birleştirerek bir proje yürütüyor. Hedef, 2023’ü bir iç savaşa dönüştürmek."

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"CHP’den İyi Parti’ye, PKK’dan FETÖ ve ittifaktaki diğer partilere, hepsi 2023’ü bir iç savaş gibi görüyor. Bir imha saldırısı olarak görüyor. Size bu hedefi kim gösterdi?

ABD ve Avrupa, kırk yıldır PKK ve FETÖ’ye ne rol vermişse, şu an siyasi muhalefete aynı görevi vermiştir. Siyasi partileri terör örgütleri yerine ikame etmiştir.

Kandil’den talimatlar geliyor, siyasi parti isimleri vererek yönlendirmeler geliyor, tek kelime itiraz etmiyorlar. Edemiyorlar. Sadece CHP mi, İyi Parti de, Saadet de, AK Parti’den kopanlar da itiraz edemiyor."