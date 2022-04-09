İbrahim Karagül, Yeni Şafak'taki yazılarına son verdi
Yeni Şafak gazetesinin önde gelen isimlerinden İbrahim Karagül, 21 yılın ardından yazılarına son verdiğini duyurdu.
İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin yazarı ve eski genel yayın yönetmeni İbrahim Karagül yazılarına son verdiğini duyurdu.
Ayrılığını Twitter hesabından duyuran Karagül, "Yeni Şafak’taki köşe yazılarım bugün itibariyle sona erdi. 21 yıl aralıksız yazdım. Dünyada olan biten bir çok konuyu ilk kez, yeni cümlelerle buradan aktardım. “Türkiye Yükselişi” için öncü sözler söylemeye çalıştım. Yeni Şafak'a, Albayrak ailesine minnetlerimi sunuyorum" dedi.
Karagül, 2020 yılında gazetedeki genel yayın yönetmenliği görevini de devretmişti. Laikliği hedef alan provokatif yazıları ve dünyada yaşanan olayları AKP iktidarını hedef alan gelişmeler gibi değerlendirmesiyle öne çıkan Karagül, son dönemde Batı karşıtı agresif bir çizgi izlemesiyle de dikkat çekiyordu.
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