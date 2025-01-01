İç siyasette 2024 yılı kayyumlar ve davalarla geçti, CHP’nin başarısı baskıyı artırdı

Yayınlanma: 01.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 01.01.2025 - 04:00

Siyaset 2024 yılına yeni bir ana muhalefet lideriyle girdi. 2023 genel seçimlerinin hüsranla sonuçlanmasının ardından kendi içinde yaptığı kurultayla hesaplaşmaya giden CHP, yeni lideri olarak Özgür Özel’i seçti. “Değişim” sloganıyla CHP’nin başına geçen Özel’in ilk sınavı da genel başkan seçildikten tam dört ay sonra girdiği yerel seçimler oldu. Ankara ve İstanbul’da önceki dönem başarılarıyla gündemde olan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu yeniden aday gösteren Özel, İzmir’de Tunç Soyer’in yerine de Cemil Tugay’ı önerdi.

Eskişehir’de ise yıllardır belediye başkanlığı yapan Yılmaz Büyükerşen’in yerini Ayşe Ünlüce aldı. Özel yönetimindeki CHP, bu gibi birçok il ve ilçede daha genç adayları ön plana çıkartınca ve yerel seçimlerde muhalefet arası bir siyasi ittifak yapılmayınca “CHP genel seçimden sonra yerel seçimlerde de mi başarısız olacak” sorusu gündeme geldi.

Ancak seçime ittifaksız giren CHP’nin özellikle ekonomi üzerinden yürüttüğü seçim kampanyası, ona 47 yıl sonra Türkiye’de yüzde 37 civarında bir oyla birinci parti olma başarısını getirdi.

AKP İKİNCİ PARTİ OLDU

AKP de tarihinde ilk kez ikinci parti olma konumuna düştü. CHP, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun etkisiyle ilçe belediyesinin sayısını 14’ten 26’ya çıkardı. Ankara’da da Mansur Yavaş etkisiyle kazanılan ilçe sayısı da üçten 16’ya yükseldi. İki kentte de belediye meclisi çoğunluğu rekorlarla CHP’ye geçti.

CHP, kazandığı belediyelerle Türkiye Belediyeler Birliği’nde (TBB) de çoğunluğu sağladı ve Ekrem İmamoğlu, TBB Başkanlığı’na seçildi. Yerel seçimle birlikte parti içi desteğini artıran CHP lideri Özel, eylül ayında yaptığı tüzük kurultayında aldığı destekle iyice güven tazeledi. Aynı kurultayda CHP’nin ilk kongresinin 4 Eylül 1919’da yapılan Sivas Kongresi olduğu partinin tüzüğüne işlendi.

SİYASETTE NORMALLEŞME

Seçim gecesi yıllar sonra seçmenine unuttukları bir mutluluğu yaşatan CHP lideri Özel’in ilk mesajı, “Yok sayılanlar bugün ülkeyi yönetenlere açık bir mesaj vermiştir. Bizim başarımız kimsenin hezimeti olmayacaktır. Halkımız iyi hizmeti ödüllendirmiş, kötü hizmeti ve kötü niyeti cezalandırmıştır” oldu.

CHP başarısını kutlarken muhalefet partileri de iç hesaplaşmalarına döndü. Yerel seçimde alınan başarısızlık sonrası görevine veda eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yerine Müsavat Dervişoğlu geldi. Saadet Partisi’nin sekiz yıldır genel başkanlığını yapan Temel Karamollaoğlu’nun yerine de Mahmut Arıkan seçildi. Artık birinci parti konumuna gelen CHP’nin nasıl bir siyaset izleyeceği merak konusu olurken CHP lideri Özel, siyasette “normalleşme” adını verdiği bir süreci başlattı.

ÖZEL VE ERDOĞAN’DAN TARİHE GEÇEN O KARE



Siyasette “normalleşme” adını verdiği bir süreç kapsamda ilk olarak Şeker Bayramı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bayram telefonu açan Özel, 23 Nisan resepsiyonunda da Erdoğan ile çay içti. İki lider 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı işçilere kapatıldıktan ve polis barikatlarıyla tarihe geçecek bir fotoğraf verildikten tam bir gün sonra AKP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Erdoğan da bu ziyarete karşılık olarak tam 18 yıl sonra ilk kez CHP Genel Merkezi’ne gitti. İki isim bu kez CHP Genel Merkezi’ne çekilen Cumhurbaşkanlığı logolu Türk bayrağı ve altı oklu CHP bayrağı önünde poz verdi.

YENİLGİ SONRASI KAYYUMLAR

Siyasette normalleşmeyle birlikte iktidarın baskısının azalacağına yönelik yorumlar yapılırken tam tersi uygulamalar yaşandı. Yerel seçimlerde seçim yenilgisi alan AKP, kayyum uygulamalarına başladı. Seçimden tam üç ay sonra ilk kayyum DEM Partili Hakkâri Belediyesi’ne atandı. Ardından Batman ve Mardin belediyelerine de kayyum atandı. Ancak kayyum uygulamalarının en büyük yankısı Esenyurt’ta görüldü. CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 10 yıl önce yaptığı söylenen bir görüşme ve bir gizli tanık ifadesiyle terör suçlaması üzerinden tutuklandı. Esenyurt’a Özer’in yerine kayyum atandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt’ta kayyuma karşı yapılan mitingte, “Seçimlerde bükemediğiniz bileği, yasaklar ve tutuklamalarla, kayyumlarla bir milim bile eğemeyeceksiniz” dedi. Bununla da bitmeyen kayyum uygulamaları Tunceli ve Ovacık belediyeleriyle devam etti.

İMRALI’YA ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISI



MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bu yıl en çok konuşulan açıklaması 22 Ekim’de partisinin grup toplantısında terör örgütü PKK’nin elebaşısı Abdullah Öcalan üzerinden yaptığı çağrı ile oldu. Öcalan’ı Meclis’e davet eden Bahçeli, “Şayet tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini, örgütün lağ vedildiğini haykırsın” dedi.

Daha önce ağır ifadelerle hedef aldığı DEM Parti’nin liderleriyle de Meclis’in açılışı sırasında tokalaşan Bahçeli, yaptığı çağrıyı ilerleyen haftalarda da sürdürdü. DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına olumlu yanıtlar gelirken CHP lideri Özel, “Biz şehit ailelerinin ve gazilerin de yüzüne bakamayacağımız hiçbir sürecin içinde olmayız” dedi. Bahçeli’nin ittifak ortağı Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu çıkıştan sonra uzun bir süre sessiz kaldı. Ardından bu çıkışı desteklediğini ima eden açıklamalar yaptı. Yılın sonuna gelindiğinde DEM Parti heyetinin de Öcalan’la görüşmesi gündeme geldi.