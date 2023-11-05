İcazet törenine katılmıştı: Suç duyurusu yapılan valiye Yargıtay koruması

Avukat İsmail Sami Çakmak, icazete katılan vali Mahmut Demirtaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Demirtaş hakkındaki şikâyeti işleme almadı.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 05.11.2023 - 03:00
İcazet törenine katılmıştı: Suç duyurusu yapılan valiye Yargıtay koruması
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Bursa’da 1843 hafız için geçen ay Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da katılımıyla bir icazet töreni düzenlendi. Törene katılan Vali Mahmut Demirtaş burada yaptığı konuşmada hafızlar için “Etraflarına ışık saçacaklar” dedi.

Avukat İsmail Sami Çakmak, vali Demirtaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Demirtaş hakkındaki şikâyeti işleme almadı.

Konuya ilişkin kararda, “Yapılan incelemede ve değerlendirme sonucunda; Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’ın dilekçe içeriğine göre Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı bir kurumda düzenlenen törene katılmaktan ibaret eyleminin anayasayı ihlal ve görevi kötüye kullanma suçunu oluşturmadığı anlaşıldığından ihbar ve şikâyetin işleme konulmamasına karar verildi” ifadeleri yer aldı.

Avukat Çakmak ise vali Demirtaş’ın söz konusu törende konuşma yaptığını hatırlatarak Yargıtay’ın bu kararda eksik değerlendirmelerin bulunduğuna dikkat çekti.


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