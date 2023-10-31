Saadet Partisi'nden İsrailli yetkililer hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 31.10.2023 - 16:48

Güncelleme: 31.10.2023 - 16:49

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı, 7 Ekim'den bu yana süren İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırılara ilişkin İsrailli yetkililer hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

İl Başkanı Ömer Faruk Yazısı suç duyurusu öncesi Çağlayan meydanında açıklama yaptı.

Yazıcı, "7 Ekim günü, Filistinli direnişçilerin meşru müdafaa hakkını kullanmaya başlamasından sonra, terör rejimi İsrail, dünya çapında, büyük bir algı operasyonuna başladı. Katil İsrail, masumların sığındığı bir hastaneyi acımasızca vurdu. Binden fazla masumu oracıkta katletti. Sonu gelmeyen bu alçak saldırılar hala çocuk hastanelerini, ambulansları, evleri bombalanıyor. Fosfor bombalarıyla her gün yeni savaş suçları işleniyor. Su, elektrik ve internet kesilerek Gazze adeta bir toplu mezara dönüştürülmeye çalışılıyor. Tarihin sayfalarında utançla bahsedilecek, binlerce yıl geçse dahi lanetle anılacak bir katliamı gerçekleştirdiler. Rusya-Ukrayna savaşında bütün uluslararası kamuoyunu harekete geçiren, uluslararası hukukçular, sözde barışı sağlayacak olan kurumlar, insanlığın önüne sunmuş olduğunuz bütün hukuk müktesebatı, Filistinli çocukların cansız bedenleri altında ezilmiştir, artık yok hükmündedir. Artık yaşadıklarımız göstermiştir ki, Uluslararası Normlar, Uluslararası Hukuk, NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği çökmüştür. Filistin'deki zulmün altında ezilmiştir" dedi.

İSRAİLLİ YETKİLİLER HAKKINDA HAZIRLANAN DİLEKÇE TESLİM EDİLDİ

Açıklamanın ardından avukatlar suç duyurusu dilekçesini savcılığa sundu.

Suç duyurusu dilekçesinde şüphelilerin insanlık dışı eylemlerle, binlerce sivilin, çocuk ve kadının bombardımanlarda öldürüldüğü belirtildi.

İsrail tarafından bombalanan hastanelere de yer verilen dilekçede İsrailli yetkililer hakkında "Soykırım", "İnsanlığa Karşı Suçlar", "Kasten Öldürme", "Kasten Yaralama", "İşkence, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Konut Dokunulmazlığının İhlali" ve benzeri suçlardan dava açılması istendi.