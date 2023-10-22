İcazet törenine suç duyurusu

Yayınlanma: 22.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.10.2023 - 03:00

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde yürütülen “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi” kapsamında, Zonguldak’ta Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde hafızlık eğitimini tamamlayan 19 öğrenci için geçtiğimiz günlerde bir icazet töreni düzenlenmişti.

Söz konusu etkinliğe Zonguldak İl Müftüsü Aşır Durgun, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan ve birçok siyasi parti temsilcisi katıldı. Tepkilere neden olan etkinlikle ilgili avukat İsmail Sami Çakmak suç duyurusunda bulundu.

Etkinlikte bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Bozkan ve Zonguldak İl Müftüsü Durgun ve okul müdürü Adnan Karakurluk hakkında suç duyurusunda bulunan Çakmak, bu ve benzer etkinliklerin laik ve demokratik Cumhuriyete zarar verdiğini ifade etti. Çakmak, “Amaçları, Türkiye Cumhuriyeti’ni bir din devleti yapmaya katkı vermektir” dedi.