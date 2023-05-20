Görüntüler İran'dan değil! Menzilciler Adıyaman'da "icazet töreni" gerçekleştirdi
İktidarın desteğiyle devletin önemli kadrolarında kendisine yer bulan Menzil, bu kez Adıyaman’da düzenlediği "icazet töreni" ile gündeme geldi. Yüzlerce kişinin katıldığı törende, herkesin cübbeli ve sarıklı olduğu görüldü.
Adıyaman'da, Menzil cemaati tarafından hafızlığını tamamlayan "öğrenciler"e icazet töreni düzenlendi. İbadet olmayan hafızlığın, Cumhuriyet'e karşı bir başkaldırı gösterisine dönüştürüldüğünü söyleyen ilahiyatçıların açıklamalarını bir kez daha gündeme getiren görüntülerde, yüzlerce cübbeli ve sarıklı kişinin olması dikkat çekti. Gazeteci İsmail Arı'nın paylaştığı fotoğraflarda, Menzil "şeyh"lerinden birinin ise özel olarak ayrılmış bir bölümde bulunduğu anlaşıldı.
Arı, paylaşımında şunları kaydetti:
"Devlete sızdığı, Sağlık Bakanlığı gibi birçok bakanlığı ve kamu kurumunu ele geçirdiği belirtilen Menzil Cemaati Adıyaman'daki köyünde icazet töreni yapmış. Özel bölümde oturan ise Menzil şeyhlerinden biri..."
Devlete sızdığı, Sağlık Bakanlığı gibi birçok bakanlığı ve kamu kurumunu ele geçirdiği belirtilen Menzil Cemaati Adıyaman'daki köyünde icazet töreni yapmış??— İsmail Arı (@ismailari_) May 20, 2023
Özel bölümde oturan ise Menzil şeyhlerinden biri... pic.twitter.com/RUu4c282JP
CUMHUR İTTİFAKI'NA DESTEK VERECEKLER
HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi'nin ardından Menzil Cemaati de, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vereceklerini açıklamıştı.
CUMHURİYET GÜNDEME GETİRMİŞTİ: BİR GÜNLERİ NASIL GEÇİYOR?
Cumhuriyet, 15 temmuz darbe girişimi sonrası devletin kadrolarında kendisine yer bulan Menzil cemaatinin merkezinde bir gün geçirmiş, Rıfat Kırcı izlenimlerini bir bir anlatmıştı.
Adıyaman’ın Kahta ilçesinin Menzil köyünde cemaat üyeleriyle görüşen Kırcı, izlenimlerinde şunları kaydetmişti:
*Köy ifadesi oldukça mütevazı. Çünkü buranın içerisinde lüks siteler, villalar, devasa türbeler camiler, çarşı, AVM’ler hatta benzin istasyonu bulunuyor. Bir ilçe belediyesi gibi işleyen Menzil köyünün altyapısından güvenliğe kadar birçok kamu görevini cemaat üyeleri üstleniyor.
*Köyü tanıttı, türbenin bulunduğu açık alanın erkekler ve kadınlar olarak ikiye ayrıldığını söyledi.
*Köy sokaklarında, çarşıda, lokantada kadınlara rastlamadık.
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