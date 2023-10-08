İcazet törenine katılmıştı: Bursa Valisi Demirtaş hakkında suç duyurusu
Avukat İsmail Sami Çakmak, icazete katılan vali Mahmut Demirtaş hakkında suç duyurusunda bulundu.
Bursa’da 1843 hafız için geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da katılımıyla bir icazet töreni düzenledi. Söz konusu törene Vali Mahmut Demirtaş da katılmış ve burada yaptığı konuşmada hafızlar için “Etraflarına ışık saçacaklar” demişti.
Avukat İsmail Sami Çakmak, Vali Demirtaş hakkında İçişleri Bakanlığı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe sunarak suç duyurusunda bulundu. Çakmak, verdiği dilekçede devrim kanunları anayasal koruma altına alan Anayasa’nın 174’üncü maddesi anımsattı.
Konya’daki Tahir Büyükkörükcü Camisi imamı Seyfullah Akyiğit ise bir vaazında, “Hatay’daki depremde hayatını kaybeden Suriyeli’nin bedeninin ‘mis gibi koktuğunu’” öne sürmüştü. Diyanet İşleri Başkanlığı imam Akyiğit hakkında soruşturma başlattı. Avukat Çakmak, Diyanet’in soruşturmasının ‘göstermelik’ olduğunu ve soruşturma kapsamında imam Akyiğit’in hâlâ görevine devam ettiğini belirtti. Çakmak, “Olayın ardından yetkililerin bu sözleri söyleyen imamı açığa alması gerekirdi” dedi.
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