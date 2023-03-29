İçişleri Bakanı Soylu baston kullanmaya başladı
Bel rahatsızlığı olduğu için istirahat edeceğini duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, elinde bastonla görüntülendi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP’li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın iftarına katıldı.
Bel rahatsızlığı nedeniyle geçen hafta tedavi olduğu öğrenilen Soylu, elinde bastonla görüldü.
Bakan Soylu, bastonlu olduğu bir fotoğrafı da Twitter hesabından paylaştı.
Soylu, paylaşıma ise "Kahramanmaraş'ta, iftar vaktinin bereketini hemşehrilerimizle paylaştık" notunu düştü.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinde çalışmaları koordine eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, uzun zamandır bel rahatsızlığı yaşadığı, son dönemde ağrılarının arttığı öğrenilmişti. Soylu'nun, rahatsızlığının artması nedeniyle tedavi olacağı ve bir süre dinleneceği belirtilmişti.
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