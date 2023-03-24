Sel bölgesinde yurttaşı azarlamıştı... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama: 'Bir süre dinlenecek'

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 10:00

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 10:14

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerden Şanlıurfa ve Adıyaman'ı vuran sel felaketinin ardından bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, afetzedelerle yaptığı konuşmayı kayda alan bir yurttaşı azarladığı görüntüler ortaya çıkmış, o anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

YURTTAŞA SERT ÇIKMIŞTI

Görüntülerde Soylu’nun, kendisini görüntüleyen yurttaşa, "Ya çekme şunu çekme ya. Ne kadar çekmeyi seviyorsunuz" sözleriyle bağırdığı ve çekim yapan kişiye doğru yürüdüğü görülmüştü.

"BİR SÜRE DİNLENECEK"

Son olarak İHA'nın servis ettiği habere göre Soylu’nun, son günlerde yaşadığı şiddetli bel rahatsızlığı nedeniyle tedavi olacağı ve bir süre dinleneceği öğrenildi.