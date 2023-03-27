Bakan Soylu duyurdu: Gri listedeki terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın Cudi yapılanmasında faaliyet gösteren ve gri listede yer alan 'Harun Elbak' kod adlı Selim Adıyaman'ın gözaltına alındığını duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 19:33
Bakan Soylu duyurdu: Gri listedeki terörist yakalandı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gri kategorideki 'Harun Elbak' kod adlı Selim Adıyaman'ın, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındığını duyurdu Adıyaman'ın İdil ilçesi Yavşan Köyü Bölgesinde PKK 'nın Cudi yapılanmasında faaliyet gösterdiği bildirildi.

Soylu, paylaşımında, "Şırnak İl Jandarma Komutanlığımız tarafından, İdil ilçesi Yavşan Köyü Bölgesinde; PKK Terör Örgütünün Cudi yapılanmasında faaliyet gösteren Harun Elbak kod adlı Selim Adıyaman, Gri Kategorideki terörist, gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.


Süleyman Soylu Operasyon Şırnak

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