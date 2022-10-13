İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Erdoğan Türkiye'nin devrimcisidir'
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ‘Türkiye’nin devrimcisi’ ilan etti.
Diyarbakır’daki temasları kapsamında Çermik ilçesine geçen Bakan Soylu, esnafı ziyaret etti, burada çevresindekilere hitap etti.
Erdoğan’ı devrimci ilan eden Soylu, şöyle konuştu:
“Bugün doğu ve güneydoğunun her yerinde havalimanı, üniversite, hastane, statlar, bölünmüş yollar var. Doğu ile batı arasında bütün farkı kaldıran, ülke insanına ‘Bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıyım’ dedirten anlayışı Recep Tayyip Erdoğan getirdi. Sadece bir cumhurbaşkanı ve başbakan değildi Tayyip Erdoğan, barışın, sevginin, kardeşliğin adamıdır ve Türkiye’nin devrimcisidir.”
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