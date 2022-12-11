İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis'i gerdi!
TBMM Genel Kurulu’nda dün İçişleri Bakanlığı’nın bütçesi görüşüldü. Bakan Süleyman Soylu ile HDP’liler arasında “hain” ve “terörist” tartışması yaşandı. Soylu, kendisine yönelik tepkiler üzerine muhalefet sıralarına yürümek istedi. MHP’liler araya girdi, Soylu’yu genel kurul salonundan çıkardı.
İYİ Partili Hüseyin Örs’e atılan yumruk sonrası bir süredir “sakin” geçen TBMM Genel Kurulu, dün İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde yeniden gerildi. Görüşmelerde HDP ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında sert tartışmalar yaşandı. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “Yolsuzluk, hırsızlık ve taciz sizin işiniz. Bizim bunlarla yolumuz kesişmez... Süleyman Soylu senden korkan senin gibi olsun” dedi.
‘PERUKLARINIZI TAKIN’
Beştaş’ın konuşmasının ardından Soylu, komisyon sırasından HDP sıralarına parmak salladı. Bunun üzerine de HDP Grup Bakanvekili Saruhan Oluç, yerinden kalkarak Soylu’ya “Terbiyesiz, hadi oradan” diye bağırdı. Soylu da “Hepiniz Kürt düşmanısınız, siz insanlık düşmanısınız. PKK’nin çocukları. Peruksuz gelmişsiniz bugün, peruksuz. Peruklarınızı takın, peruklarınızı” dedi. HDP’liler ise “Peruğu Bakan taksın” diye bağırdı. Bunun üzerine oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç oturuma ara verdi.
‘HİÇ MASUM BAKMA’
Tartışmaların ardından kürsüye çıkan Soylu, hakaret ve iftira silsilesi ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek “Kürt düşmanı kimdir biliyor musunuz? 10 yaşındaki çocuğa kalaşnikof veren PKK ve HDP’dir. Hiç masum gibi bakma. (Beştaş’a atfen) Kimi kaçırdığını, kimi dağa gönderdiğini, annelerin sana nasıl bela ve nefret ettiğini herkes bilmektedir” dedi. Bu arada Soylu, HDP’liler konuşurken bulunduğu sıradan PKK’li terörist ile fotoğrafları ortaya çıkan ve yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanan HDP’li Semra Güzel’in fotoğraflarını, HDP’liler ise Soylu’nun suç örgütü liderleri ve uyuşturucu baronları ile fotoğraflarını gösterdi.
ALTAY’DAN SERT SÖZLER
Daha sonra CHP adına kürsüye gelen Grup Başkanvekili Engin Altay, Soylu’ya sert sözlerle yüklendi.“Sayın Bakan siz buraya para istemeye geldiniz. Buradaki hiçbir milletvekiline parmak sallamak sizin haddiniz değil” dedi. Altay’ın hemen ardından sarf ettiği “Belgeyse belge. Bu senin konuşmandan sonra açacağım dosya. Elinden geleni ardına koyarsan şerefsizsin’’ sözleri ise tansiyonu yükseltti.
Altay, “Ana muhalefet partisi genel başkanına aynı kelimeyi kullandın. Dün tweet atıyor, tehdit tweet’leri atıyor. Bu kelimeyi genel başkanımız için iki defa kullandınız’’ diye konuştu. AKP grubu ve Soylu’nun itirazları üzerine genel kurula tekrar ara verildi.
SOYLU’YU MHP’Lİ VEKİLLER TUTTU
Öte yandan HDP’li Rıdvan Turan ise kürsüde, TBMM İstihbarat ve Güvenlik Komisyonu’ndan bilgiler paylaşacağını açıkladı. Soylu, oturduğu yerden Turan’a, “Emniyet ve jandarmanın gizli bilgilerini açıklayamazsın. Suç işliyorsun. Hainsin” diye bağırdı. HDP’lilerin tepkileri üzerine Soylu, oturduğu yerden kalkarak HDP sıralarına yürümek istedi. MHP’li milletvekilleri araya girerek, Soylu’yu tuttu ve genel kurul salonundan çıkardı.
Fotoğraflar: Necati Savaş
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