Engin Altay’dan Soylu’ya: “15 Temmuz’un finansörü, sponsoru dediğin’, ‘şerefsiz’ diye manşet attırdığın emirlikle hangi namuslu hikaye için bu pastayı kestin?”
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, TBMM Genel Kurulu’nda; “Sen, ‘15 Temmuz’un finansörü, sponsoru’ dediğin, ‘şerefsiz’ diye manşet attırdığın emirlikle, hangi namuslu hikâye için bu pastayı kestin? Kaç dolar aldınız da bu pastayı kestin? Ben bir tek 15 Temmuz şehidimizin kanını 5-15 milyar değil, 1 trilyon dolara değişirsem namerdim, değişen de namerttir” dedi.
TBMM Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifleri ile 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifleri görüşüldü.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yürütme adına konuşma yapan bakanların ardından, bakanlara yanıt vermek üzere söz aldı. Engin Altay, genel kurul kürsüsüne çıkarken; AKP ve CHP milletvekilleri arasında, tartışma yaşandı.
CHP’li Altay, şunları söyledi:
- Biz kendimi yapmıyoruz’ diyor. Ya ‘Biz inanıyoruz ki bize yaptıran Allah’tır’ diyor, bitmedi. Sonra AK Parti’nin kurucusu, bir siyaset büyüğü bu konuşmayı şöyle yorumluyor. Burası önemli. ‘Soylu yanlış bir söz söyledi, bize yaptıran Allah’tır gibi. İnancımıza muhalif bir sözdür. Peygamberimizden sonra fitne ve fesadın halifelerin katline kadar giden yanlış bir düşüncenin ürünüdür bu söz. Bilerek saf ettiğini düşünmem. Milletimize böyle bir söz saf ettiği için mahcubum demesi lazım. İkincisi Allah’a karşı günaha girdi. Tövbe etmesi lazım’. Kim diyor bunu? Bülent Arınç, kurucunuz diyor. Bu işte, karşınızdaki beyefendi bu, kafa bu. Namuslu bir hikâye ile hamburgere satılırsın. Hamburger olsun da 3 dolar olsun. Sen 15 Temmuz’un finansörü, sponsoru dediğin, şerefsiz diye manşet attırdığın emirlikle hangi namuslu hikâye için bu pastayı kestin? Kaç dolar aldınız da bu pastayı kestin? Ben bir tek 15 Temmuz şehidimizin kadını 5-15 milyar değil 1 trilyon dolara değişirsem namerdim, değişen de namerttir.
Video Haberler
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
En Çok Okunan Haberler
-
- İsmailağa cemaatinden dikkat çeken mesaj
- Altay'dan Soylu'ya sert sözler
- Suçlular Takımı filminin konusu ne, oyuncuları kim?
- Canlı yayında Erdoğan'dan aldığı teklifi açıkladı
- Muhalefet vekilleri sırtlarını döndü
- Türkiye'yi sarsan istismar skandalında yeni gelişme
- Erdoğan: Son kez destek istiyoruz
- Özdağ'dan olay yaratacak iddia!
- Orantısız zekâ kullananın hakkı kötektir
- Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?