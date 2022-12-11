Engin Altay’dan Soylu’ya: “15 Temmuz’un finansörü, sponsoru dediğin’, ‘şerefsiz’ diye manşet attırdığın emirlikle hangi namuslu hikaye için bu pastayı kestin?”

11 Aralık 2022 Pazar, 01:23

TBMM Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifleri ile 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifleri görüşüldü.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yürütme adına konuşma yapan bakanların ardından, bakanlara yanıt vermek üzere söz aldı. Engin Altay, genel kurul kürsüsüne çıkarken; AKP ve CHP milletvekilleri arasında, tartışma yaşandı.

CHP’li Altay, şunları söyledi: