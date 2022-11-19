Sosyal medyada gündem oldu: Soylu tartışırken Çataklı yemeğine devam etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HDP'lilerle tartışması sırasında Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın simit yemeğe devam etmesi dikkat çekti.
TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile HDP'li Rıdvan Turan arasında el kaldırma gerginliği yaşandı.
Soylu, Turan'a "Elini kaldırma. Terörist bozuntusu terbiyesiz" dedi.
AKP'li Bakan Soylu ile HDP'liler arasında gerginlik yaşanırken Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın çay içip, simidine peynir sürüp yemesi dikkat çekti.
Çataklı'nın yanıbaşındaki Soylu yerinden fırlamak üzere görünürken Çataklı sakince simit yemeğe devam etti.
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