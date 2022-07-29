'Şu anda basın özgürlüğü yok' diyerek engellemişti: O jandarma Soylu'ya soruldu

29 Temmuz 2022 Cuma, 11:55

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Ordu Fatsa’da köylüye müdahale eden jandarma görevlisinin sözlerini TBMM’ye taşıdı. Antmen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Anayasanın ‘Basın Hürriyeti’ başlıklı 28. Maddesini kaldıran bu jandarma kimdir? Kolluk personeli, basını engelleme ve ‘Kanunu gösteririm sana’ diyerek kanunları hiçe sayma cesaretini kim ya da kimlerden almaktadır? Bu emri onlara kim vermiştir?” sorularını yöneltti.

Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Sefaköy Köyü’nde tek su kaynağının bir alabalık tesisine verilmesine tepki gösteren köylülere jandarma müdahale etmiş, bir jandarma, “Basın özgürlüğü şu anda yok. Videoya çekmeyin, kanunu aşağıda gösteririz size” diyerek yurttaşın görüntü almasını engellemişti.

CHP Mersin Milletvekili Antmen, jandarmanın sarf ettiği bu sözleri TBMM gündemine taşıdı. CHP’li Antmen, İçişleri Bakanı Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Antmen önergede şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı 80 haneli Sefaköy Köyü’nün tek su kaynağının bir alabalık tesisine verilmesi köylüler tarafından protesto edilmeye devam ediyor. Su kaynağının alabalık tesisine verilmesine karşı çıkanlara jandarma müdahale etmiş ve bir Jandarma, olayları görüntüleyen bir basın mensubunu ‘Burada basın özgürlüğü yok. Kanunu da aşağıda gösteririm sana’ diyerek tehdit etmişti.”

“KOLLUK PERSONELİ, KANUNLARI HİÇE SAYMA CESARETİNİ KİMDEN ALIYOR?”

Önergede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yöneltilen sorular şöyle: