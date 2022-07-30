İYİ Partili Şenol Sunat'tan Süleyman Soylu ve Bekir Bozdağ'a çağrı: 'Kolluk güçleri ve yargı mensupları üzerinden oyun kurmayın'
İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, seçimin yönetim ve güvenliğinden sorumlu kurumların bağlı olduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a çağrı yaptı
İYİ Parti Seçim İşleri Başkanlığı’nın seçim güvenliğine yönelik toplantılarının dördüncüsü önceki gün Balıkesir’de yapıldı. Sunat, seçim güvenliğine yönelik tüm çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Bu çalışmaları seçime tek başımıza girecekmiş gibi yapıyor ayrıca 6’lı masada bir arada olduğumuz siyasi partilerle de koordine faaliyet yürütüyoruz” dedi.
‘BASKI UYGULAMAYIN’
Sunat, gelişmiş demokrasilerde tartışma konusu olmaması gereken “seçim güvenliği” kavramının Türkiye’nin öncelikli gündemlerinden biri haline geldiğine dikkat çekerek Soylu ve Bozdağ’a şöyle seslendi: “Seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası görevinizi hukuka ve kanunlara uygun yapın. Kolluk güçleri ve yargı mensupları üzerinden oyun kurmayın, kurumlarınızın mensuplarına baskı uygulamayın. Hukuksuz ve kanunsuz eylemlere meyletmeyin. Kararını vermiş millet iradesinin önünde tezgâhlanmış hiçbir oyun ve hile başarılı olamaz.”
Sunat, erken, baskın veya zamanında yapılacak her seçime hazır olduklarının altını çizerek, milletin helal oylarıyla “harami düzene” son vereceklerini belirtti. Sunat, “Vatandaşlarımızın bir tek oyunun dahi zayi olmasına asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.
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