İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Libya'da dikkat çeken görüşme

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi temaslarda bulunmak üzere Libya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir araya gelen Bakan Yerlikaya, Başbakan’a nazik ev sahiplikleri için teşekkürlerini iletti.

Ziyaret programı kapsamında ayrıca Trablus’ta Türkiye’nin Büyükelçisi Güven Begeç ve Libya Görev Grubu Komutanı Tümgeneral Mustafa Koşan da ziyaret edildi.

Bakan Yerlikaya, Libya Ulusal Birlik Hükümeti İçişleri Bakanı İmad Trablusi ile yaptığı görüşmede, güvenlik ve kolluk eğitimi alanındaki iş birliği ile tecrübe paylaşımlarının artırılması konularını ele aldı. Görüşmede ayrıca düzensiz göç yönetiminde Türkiye’nin örnek uygulamaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Yerlikaya, görüşmelerde kendisine gösterilen nazik ev sahipliği için teşekkürlerini yineledi.