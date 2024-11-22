İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı!

İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediyesi'ne ve ilçe belediyesi olan Ovacık Belediyesi'ne kayyum atandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.11.2024 - 20:03

İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırıldığını ve yerlerine kayyum atandığını açıkladı.

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