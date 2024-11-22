İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı!
İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediyesi'ne ve ilçe belediyesi olan Ovacık Belediyesi'ne kayyum atandığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırıldığını ve yerlerine kayyum atandığını açıkladı.
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