10 siyasi partiden kayyum teklifi: İYİ Parti'den 'yeni model' çalışması!

Yayınlanma: 22.11.2024 - 11:05

Güncelleme: 22.11.2024 - 11:05

Esenyurt Belediyesi olmak üzere dört belediyeye yapılan “kayyum” atamalarına muhalefetin tepkileri sürüyor.

TBMM’de grubu bulunan DEM, İYİ Parti, Saadet Partisi ile CHP grupları tarafından kayyum düzenlemesinin kaldırılmasına yönelik ayrı ayrı kanun teklifleri verilirken; DEVA Partisi de kayyum düzenlemesinin kaldırılması için ayrı bir teklif sundu.

CHP Grubu’nun teklifine Meclis’te grubu bulunmayan Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi ve Demokrat Parti imza vererek destekledi. Böylece parlamentoda temsil edilen 10 siyasal parti; kayyum uygulamasının kaldırılmasını öngören kanun teklifine destek vermiş oldu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, parlamentoda bulunan 10 siyasal partinin kayyum düzenlemesinin kaldırılması yönünde verdiği teklifin demokrasi açısından önemli olduğunu belirtti.

‘ANAYASAL SİSTEMİMİZDE YERİ YOK’

CHP’nin teklifinde kayyum uygulamalarının Anayasa Mahkemesi kararına karşın, belediyenin idari ve mali yönetimini, seçilmişlerden alarak atanmışların yetkisine verdiği fiili fesih yaptığı belirtildi. Teklifte şu ifadeler yer aldı:

“Halbuki Anayasa’nın demokratik devlet niteliğini vurgulayan 2’nci maddesinin, devletin temel amaç ve görevlerini sıralayan 5’inci maddesinin, idari ve mali yönden yerel yönetimlerin merkezi idare karşısındaki konumunu belirleyen 127’nci maddesinin net ve açık hükümleri birlikte yorumlandığında görüleceği üzere; belediyeler üzerinde ağır ve ciddi nitelikte tehdit oluşturan söz konusu uygulamaların, Anayasal sistemimizde yeri bulunmamaktadır. Kayyum uygulamaları; salt bir kanun hükmüne dayanarak tesis edilen idari işlemlerin hukuka uygunluğuna indirgenebilecek teknik bir mesele değildir. Bu kayyum uygulamaları, belediyeler üzerinde sıkı bir idari vesayet kurmak suretiyle; Türkiye’de demokratik bir toplumun inşasını baltalayan, toplumsal uzlaşının önüne geçen, seçmen iradesini yok sayan siyasi eylemlerdir.”

‘KAYYUM KONUSUNDA NETİZ’

İYİ Parti de kayyum düzenlemesinin kaldırılmasına yönelik yasa teklifi verdi. Ancak kayyum tartışmalarına son vermek için de harekete geçti. Partinin Hukuk ve Seçim işleri Başkanlığı’nın “kayyum” yerine yeni bir model üzerine çalıştığı öğrenildi.

Çalışmanın tamamlanmak üzere olduğu belirtilirken, 4 farklı yöntem üzerinde durulduğu ifade edildi. Üzerinde henüz mutabakat sağlanmadığı belirtilen model, tamamlanınca Genel Başkan’a sunulacak ve İYİ Parti Grubu adına “yasa teklifi” olarak verilecek. Parti kurmayları, “kayyum” konusuna karşı net olduklarını ifade ederek ve “kayyuma karşı” tavır aldıklarını vurguladı. Üzerine çalışılan yeni düzenlemenin de hukuksuzlukları çözeceği kaydedildi. Kayyum maddesinin kaldırılması konusunda muhalefele ortaklaştığını belirten parti kaynakları, Belediyeler Yasalarına ilişkin hukukun sağlanması açısında yeni bir yol bulunabilceğini ifade etti.