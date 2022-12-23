İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili 'terör' raporunu savcılığa teslim etti

23 Aralık 2022 Cuma, 04:00

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) işe alımlara yönelik incelemesini tamamlayarak raporunu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB’de 1668 kişinin veya yakınının “terörle irtibatlı ve iltisaklı” olduğunu öne sürmüş, bu iddianın ardından özel teftişle görevli müfettişler İBB’de çalışmaya başlamıştı. Konuya ilişkin İBB ise “Terör bağlantılı kişiler kamu kurumlarında iş buluyorsa, sorun belediyenin değil, güvenlikten sorumlu İçişleri Bakanlığı’nındır. Bakanlık elindeki bilgileri İBB ile paylaşmalı” açıklamasında bulunmuştu.

SAVCILIK İNCELEYECEK

Bakanlığın Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik tevdi raporu sonuçlandı. Raporun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edildiği bildirildi. Hukukçular, savcılığın önünde iki seçenek olduğunu belirtiyor. Ya kovuşturmaya gerek yok denilecek ve dosya kapatılacak ya da suç unsurları olduğu kanaatiyle iddianame hazırlanacak. Savcılık incelemesinin ardından hukuki süreç belli olacak.

"AMAÇ BASKI ALTINA ALMAK"

İBB hakkında başlatılan soruşturmayı Cumhuriyet’e değerlendiren İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, “Savcılık soruşturması gizlidir. Savcı konuyu ele alıp dava mı açacak, kimler hakkında açacak, olayın ceza hukuku bakımından ciddiyeti nedir bakıp karar verecek. İşin hukuki tarafı bu. İddianame ortaya çıkarsa bütün detaylara hâkim olabiliriz. Olayın siyasi boyutu da şu: İktidarın, 2019 seçimlerinde terör söylemleri üzerinden Millet İttifakı’na yönelik bir politikası vardı. Bu olaydan anlıyoruz ki benzer söylemi bu seçimde de yapacaklar. Bir başka boyutu ise belediyeleri baskı altına almak. Daha öte amaçları var mı elimize belge ve bilgiler geldikten sonra anlayacağız” ifadelerini kullandı.

"KÖTÜLÜĞÜN SONU YOK"

İmamoğlu’na destek ziyaretinde bulunan Kaftancıoğlu, “İki kez İstanbul’u kazanan, üç yıl boyunca İstanbul halkına, engellemelere rağmen her türlü hizmeti sunan İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’na tüm İstanbul’u temsilen, dayanışmak ve yanında olduğumuzu göstermek üzere geldik. ‘Geçmiş olsun’ demiyorum dedim, çünkü iktidardakilerin yaptıklarının sınırı yok ve görünen o ki bundan sonra da yapacaklarının sınırı yok. Dün gece olanlar bize bir kez daha bu kötülüğün sonunun olmadığını gösterdi” diye konuştu.

MÜFETTİŞ AKP’Lİ ÇIKTI

İçişleri Bakanlığı tarafından İBB’de terör bağlantılı personel çalıştırıldığı iddiasıyla başlatılan özel teftişte görevlendirilen müfettişlerinden Arif Yıldırım’ın AKP’den milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıktı. Yıldırım, 6 Mayıs 2019’da İstanbul seçimlerinin iptalinden sadece birkaç gün sonra İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin başlatılan incelemede de görev yapmıştı.