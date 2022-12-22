Murat Ongun'dan 'İBB'ye terör soruşturması' iddialarına yanıt
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) terör soruşturması açıldığı, savcılığın 500 küsür sayfalık iddianame hazırladığı iddialarına eski İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan yanıt geldi. Cumhuriyet'e konuşan Ongun, "Savcılığın hazırladığı bir iddianame yok. Bakanlık, elindeki raporu savcılığa sundu yalnızca" diye konuştu.
İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye yönelik başlattığı soruşturma kapsamında savcılığın İBB için 500 küsür sayfalık iddianame hazırladığı iddialarına eski İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan açıklama geldi. Söz konusu iddialara ilişkin cumhuriyet.com.tr'ye konuşan Ongun, "Bize gelen duyumlara göre geçen pazartesi günü 500 küsür sayfalık rapor savcılığa gönderildi. Bu iddianame değil. Şimdi ne olacak? Savcılık bu 500 küsür sayfalık raporu inceleyecek. İki seçenecek var. Ya kovuşturmaya gerek yok diyecek ve konuyu kapatacak ya da evet suç unsurları var diyecek ve iddianame hazırlayacak. Savcılık incelemesinin ardından hukuki süreç belli olacak." ifadelerini kullandı.
"PANİK HALİ YOK"
Konuyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasını da aktaran Ongun, "İmamoğlu'nun kurmayı benim. Acil bir toplantı falan yapılmadı. Hukukçularımızla bir toplanalım, olan biteni gözden geçirelim dedi. Yoksa bir panik halimiz yok." dedi.
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