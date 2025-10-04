İçişleri Bakanlığı'ndan Binali Aslan cinayeti için açıklama: IŞİD üyesi ailenin tamamı doğuştan Türk vatandaşı

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) minibüsü ile servis işi yapan 65 yaşındaki Binali Aslan’dan haber alamayan ailesi, 21 Eylül’de polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan incelemelerde Aslan’ın en son 14 kişilik bir aileyi AŞTİ’den alarak yola çıktığı, ardından da aracın Ankara, Mersin, Hatay güzergâhında geçiş yaptığı belirlendi.

MİT ve emniyet istihbarat ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, Ankara’da aracı kiralayan 14 kişilik ailenin Hatay’dan Suriye’nin İdlib kentine geçtikleri ortaya çıkarıldı. Ailenin kaldığı İdlib Atme’deki eve operasyon yapıldı. ‘Teslim ol’ çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada, şüphelilerin 8’i ölü, 2’si yaralı, 4’ü sağ olarak ele geçirildi.

BAKANLIKTAN 'VATANDAŞLIK' AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı, Binali Aslan cinayetiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, aile üyelerine daha sonra vatandaşlık verildiği iddiasını yalanladı. Bakanlık, aile üyelerinin hepsinin doğuştan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı şu açılamayı yaptı:

"Bazı basın-yayın organları ve sosyal medya platformlarında açıklandığı gibi olaya karışan ailenin sonradan vatandaşlık kazandığı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Aile fertlerinin tamamı doğuştan Türk vatandaşıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."